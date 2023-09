Arte a Parma, vince Crisponi  

L’artista nuorese Patrizia Crisponi riceve il primo premio al concorso “Trame a corte” a Rocca di Sala Baganza (Parma) con un’opera in macramè intitolata “Mandala onirico”. All’evento hanno partecipato 50 artisti italiani ed europei.

«Sono molto contenta - dice Patrizia Crisponi -. Avevo già partecipato a concorsi nazionali che riguardano il mio lavoro di ex fiorista e insegnante di arte floreale. Il macramè l’avevo imparato da piccola, mi è rimasto nel cuore, ma negli anni a causa dei vari impegni l’avevo messo da parte. Adesso, in pensione, ho ripreso, e sin da subito è arrivata questa gioia. L’opera, come richiesto, è a tema bottoni. Un lavoro scaturito da un sogno, volevo riportarlo nella realtà visibile. Sabato questo riconoscimento ha reso la mia realtà un sogno a occhi aperti». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA