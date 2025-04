“Art Duchamp”, amarcord di una avventura 

«Non ho fondato io Art Duchamp, è stata Anouk Van De Velde che nel 1973 ha aperto nella piazza Gramsci di Cagliari il primo spazio con questo nome». È con questa netta dichiarazione che Angela Grilletti Migliavacca comincia un volume, pubblicato nel 2004, che ha per titolo “Art Duchamp. Dal Moderno al Postmoderno”. Siamo partite da questo libro, dice Noemi Migliavacca, per ricostruire le stagioni e i successi di una vita e di una passione. Figlia di Angela , e custode della sua memoria, Noemi Migliavacca ha curato con Caterina Ghisu e Nicoletta Zonchello la mostra “Arte Duchamp 1972- 1992 . Storia di una galleria d’arte”, visibile sino al 5 aprile all’Exma di Cagliari, via San Lucifero 71.

Imponente selezione

Nella Sala delle Volte, una imponente selezione di circa ottanta opere prestate dai collezionisti. Pezzi storici, nazionali e internazionali, che attestano della qualità di una attività espositiva che ha segnato un’epoca .E che molti rimpiangono. La galleria ,si legge nella presentazione, prima orientata verso la sola grafica, si è via via aperta alla pittura, alla scultura, alla fotografia, all’editoria. Agli incontri, alle discussioni, alle amicizie, alle scoperte di talenti noti o ancora sconosciuti. In effetti, questa esposizione ideata da Eia Factory e prodotta da Orientare Srl col patrocinio della Regione, Soprintendenza Archivistica, Università degli Studi di Cagliari, Associazione Aidia, Associazione Ics, è un doveroso omaggio alla figura di Angela Grilletti Migliavacca. Nata a Bari, trasferita da ragazza in Sardegna e presto diventata rappresentante regionale della Amerigraphic International, società che commercializzava litografie e serigrafie. Da subito il suo sguardo si allargò agli artisti sardi e oltre e nei tardi Settanta diede il via al periodico “Art Duchamp Notizie”, diretto da Tonino Casula con la collaborazione di Gaetano Brundu. Sulle sue pagine si espressero, tra gli altri, Giulio Carlo Argan, Corrado Maltese, Mirella Bentivoglio, Salvatore Naitza, Gianni Murtas, Silvano Tagliagambe. Elenco utile a ricordare quanta attenzione ci fosse allora per le cose d’arte e i loro satelliti.

Sedi storiche

Tre la sedi della Duchamp: la citata piazza Gramsci, via Marche, via Satta. Fino alla chiusura nel 1992. «Mi resi conto che le condizioni del mercato regionale non consentivano più una programmazione di alto livello». L’attività , però proseguì (assai bene), con collaborazioni e partecipazioni alle maggiori fiere del settore. Tra i nomi proposti fuori dall’Isola, quello di Maria Lai. Il percorso all’Exma, inaugurato dall’assessora alla Cultura del Comune di Cagliari Maria Francesca Chiappe, è fitto di presenze, una sorta di antologia che raccoglie pezzi bellissimi, come quelli, ad esempio, di Ermanno Leinardi, di Gino Panzino, di Giuseppe Pettinau, di Pinuccio Sciola, di Guido Strazza, di Andrea Nurcis. Matto e disperatissimo, è stato il lavoro delle curatrici. La rassegna, dicono, era auspicata da tempo e solo adesso è stato possibile realizzarla. Hanno scavato negli archivi , convinto i proprietari a separarsi per un po' dalle amate tele di Rosanna Rossi e Aldo Contini , dalle sculture di Mauro Staccioli, dalle tarlatane di Antonello Ottonello .Sulle pareti, le firme di Angelo Liberati, Zaza Calzia, Nino Dore, Lalla Lussu, Mauro Manca, Luigi Mazzarelli, Costantino Nivola, Primo Pantoli, Italo Utzeri. Impossibile, ma sarebbe piacevole poterlo fare, citare tutti. Autori luminosi , accostati per tematiche e attinenze di varia natura.

