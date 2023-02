“Art bonus”: in gara il Teatro di Sardegna 

La scadenza è fissata per l’1 marzo alle 12. Per votare occorre cliccare su: https://artbonus.gov.it/teatro-di-sardegna-educate-for-tomorrow.html . Il concorso Art Bonus 2023 è ancora aperto per dieci giorni e in Sardegna c’è un solo progetto che è stato selezionato dal Mibact per il quale si può votare: quello di Sardegna Teatro.

L’obiettivo

Sostenere l’arte e il patrimonio culturale italiano con un incentivo fiscale che premia chi ama la cultura: È questo l’obiettivo dell’Art Bonus, strumento introdotto nel 2014 che prevede un’agevolazione fiscale al 65% per chi sostiene il patrimonio culturale pubblico attraverso donazioni in denaro. L’azione del Teatro di Sardegna si sviluppa in tutto il territorio dell’Isola attraversando varie province, a partire dalla sede di Cagliari a Sa Manifattura fino al TEN Teatro Eliseo di Nuoro, toccando il Teatro Grazia Deledda a Paulilatino (OR), il Teatro del Respiro nell’ex borgo minerario di Fluminimaggiore (Sud Sardegna) e nello spazio Scala del borgo dell'Argentiera (SS).

Interesse culturale

Il Teatro di Sardegna, attivo da 50 anni, dal 2015 è riconosciuto dal Ministero della Cultura quale unico Teatro di rilevante interesse culturale della Sardegna. Il Teatro di Sardegna sostiene la creazione artistica, affidando agli artisti la possibilità di avere un tempo lungo di produzione e sperimentazione cross-mediale di nuovi linguaggi e contesti di lavoro e di presenza nell'Isola, diversificando la propria azione e calandola nei territori, di cui ascolta i desideri ed esigenze. Le produzioni del Teatro di Sardegna, tra nuovi allestimenti e riprese, sono ad oggi 25 e coinvolgono circa 100 artisti.