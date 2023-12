L’Arst scommette ancora sui treni alimentati a idrogeno verde. Dopo il progetto avviato per la linea Alghero-Sassari, l’azienda regionale dei trasporti ha ottenuto altri due importanti finanziamenti del Pnrr per 48 milioni di euro. Due nuovi impianti produrranno idrogeno per i treni che viaggeranno sulle tratte a scartamento ridotto Nuoro-Macomer e Monserrato-Isili.

