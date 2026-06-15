Arst nel mirino: «Servizio inadeguato» 

Bus pieni, corse in ritardo o in anticipo rispetto al previsto o addirittura soppresse senza preavviso: sono alcuni dei disagi patiti dai pendolari che tutti i giorni viaggiano da San Sperate a Cagliari.

Un servizio essenziale, quello dell’Arst, che continua a far discutere studenti e lavoratori i quali da anni si battono per migliorare i collegamenti verso la città in termini di frequenza e affidabilità. Diverse nelle ultime settimane le lamentele dei viaggiatori, in particolare per la linea 111 delle 07,30: per due giorni consecutivi la corsa, una delle più frequentate, sarebbe stata sospesa senza informazioni preventive. Ragioni di servizio, la risposta dell’ufficio informazioni davanti ai reclami.

A terra

Non è tutto, perché è stata segnalata anche la poca osservanza degli orari: «A maggio l’autobus partiva circa cinque minuti prima lasciando i passeggeri a piedi. Un disservizio debitamente ma inutilmente segnalato al personale dell’autostazione e tramite il portale apposito», sottolinea Federica Cao, lavoratrice pendolare.

Il caldo

L’arrivo della stagione estiva ha peggiorato le condizioni di viaggio: mezzi sovraffollati e senza climatizzazione, con qualche malore a bordo nelle giornate più calde. «Spostarsi in queste condizioni su bus piccoli e molto spesso danneggiati comporta disagi non indifferenti», spiega Stefania Poddisci, tra i passeggeri che segnalano settimanalmente i problemi, «il tragitto da San Sperate a Cagliari è diventato un incubo, tra passeggeri accalcati e costretti a viaggiare ogni giorno in piedi per lasciare i pochi posti disponibili ad anziani o disabili».

Le corse

Una situazione su cui pesa anche la frequenza limitata: «I collegamenti sono pochi. Se perdiamo un bus siamo obbligati ad aspettare almeno un’ora per arrivare in città. Nei giorni festivi c’è un buco di sei ore tra l’ultima corsa del mattino e la prima del pomeriggio. Per un paese come San Sperate i trasporti sono davvero poco efficienti», dichiara Giada Murgia, lavoratrice 25enne.

L’azienda

L’Arst tuttavia assicura che le difficoltà sono superate: «I problemi tecnici verificatisi a fine maggio, che hanno limitato la disponibilità degli autobus necessari a garantire regolarmente i servizi, sono stati risolti nei giorni successivi. Relativamente agli anticipi e agli errori di percorso che hanno causato ritardi, siamo intervenuti con adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili», assicura il direttore centrale Carlo Poledrini.

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