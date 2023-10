Arst lascia via Marconi, il deposito diventerà un parcheggio  

Svolta per il traffico in via Marconi. Sopralluogo congiunto di amministratori e tecnici nel deposito Arst in via Marconi per capire cosa si potrà fare una volta che i pullman si trasferiranno fuori dal centro abitato, come decretato dalla causa vinta dal Comune per il rilascio dell’immobile. L’azienda sta infatti cercando una soluzione alternativa. Il sindaco, insieme al suo braccio destro Maria Tegas e all’assessore all'urbanistica Gianni Perotti, ha verificato insieme agli uffici, quali potrebbero essere le soluzioni per quell’area: tra le opzioni più gettonate, l’area dedicata ai parcheggi, essenziali nella zona. Il sindaco Davide Burchi spiega: «Arst lascerà libera l’area, è stato stabilito anche da un provvedimento del Tribunale che sia la proprietà che il possesso sono riconosciuti in capo al Comune. Progettiamo il futuro all’area, che per noi è fondamentale come area di servizi in particolare per i parcheggi. Ci interessa portare avanti il più velocemente possibile una progettazione, tenendo conto che di questo si potrà fare carico il Comune mentre la sistemazione dell’area e la realizzazione di un parcheggio dovrà passare necessariamente attraverso un finanziamento».

