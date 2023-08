Arst, inizia la scuola: addio via Cagliari 

Un solo obiettivo: evitare che la distanza penalizzi gli studenti. Il suono della prima campanella a Oristano dovrebbe coincidere con il trasferimento della stazione Arst presso il Centro intermodale di via Ghilarza. Una piccola, grande rivoluzione per migliaia di ragazzi che ogni mattina raggiungono il capoluogo dai paesi della provincia per frequentare gli istituti cittadini. Ma la decentralità della nuova infrastruttura, rispetto alla sede di via Cagliari, impone attenti ragionamenti.

L’Azienda regionale

«La lontananza del Centro intermodale dalla maggior parte delle scuole è oggettiva - afferma Carlo Poledrini, direttore centrale dell’azienda regionale di trasporto pubblico – per questo motivo stiamo ragionando con gli uffici comunali sulla definizione delle nuove tratte. Ci saranno fermate in prossimità di ogni istituto per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori». Se da una parte l’entrata in funzione dell’opera, per la cui realizzazione il Comune ha investito oltre quattro milioni di euro, consentirà di alleggerire i carichi di traffico che quotidianamente gravano sulla rete viaria cittadina, dall’altra la sua collocazione richiederà tempi maggiori di percorrenza.

Il trasferimento

L’addio alla vecchia sede davanti ai palazzi Saia, dove il via via degli autobus è iniziato nei primi anni Ottanta, dovrebbe essere ormai imminente. «Abbiamo già inviato alla Regione l’istanza per lo spostamento delle corse extraurbane – va avanti Poledrini – e ipotizzato alcune modifiche per il trasporto urbano. Entro fine mese dovremmo avere un quadro più chiaro, di sicuro cercheremo di essere pronti per l’avvio del nuovo anno scolastico». Ancora in alto mare, invece, l’altra partita relativa all’acquisizione dell’autostazione da parte dell’amministrazione civica. La cessione era contenuta in un vecchio accordo stipulato quando, oramai sono passati quarant’anni, la sede cittadina dell’azienda di trasporto era stata trasferita da via Tirso a via Cagliari. Quali fossero gli estremi del compromesso, però, non è chiarissimo. «Sono due questioni distinte – spiega il direttore dell’Arst – una riguarda un aspetto di esercizio, l’altra un aspetto amministrativo patrimoniale. Ancora non abbiamo concluso la transazione, ma questo non implica alcuna conseguenza sullo spostamento dei mezzi in via Ghilarza».

Quale futuro?

L’attenzione è alta verso lo spazio oggi occupato dagli autobus blu: l’ex assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, aveva ipotizzato di adibire l’area a parcheggio pubblico, per dare respiro al centro, soprattutto ora che i lavori di riqualificazione di Piazza Manno hanno ridotto ulteriormente gli stalli a disposizione. E i progetti per il futuro potrebbero essere anche più ambiziosi, ma la crisi che da oltre un mese paralizza l’Ente di piazza Eleonora, tiene l’iter con il freno a mano tirato.

