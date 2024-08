Arst, inchiesta interna sul deragliamento del Trenino Verde 

Sarà una commissione d’inchiesta interna Arst a fare chiarezza sul deragliamento del Trenino Verde. Il fatto risale al giorno di Ferragosto, poco prima delle 9, all’inizio della stazione di via Lungomare. Tecnicamente per l’azienda regionale dei trasporti non si è trattato di un deragliamento, bensì di un «errato instradamento del convoglio». La manomissione del secondo deviatoio ferroviario appare al momento come una delle cause probabili dell’incidente, ma i tecnici non escludono neppure che il dispositivo, comunemente noto come scambio, che congiunge due o più binari, si sia spostato a causa delle vibrazioni. Per fugare qualsiasi dubbio sull’avvenimento, che ha condizionato il Ferragosto agli 80 passeggeri diretti a Lanusei, ieri mattina in stazione sono arrivati gli ingegneri Arst. L’apertura dell’inchiesta, hanno precisato gli stessi, non era d’obbligo, ma l’azienda ha voluto istruire un fascicolo per accertare con esattezza le cause dell’evento. Per evitare problemi, i tecnici hanno disposto il blocco del deviatoio attraverso il montaggio di un perno tra le rotaie. Ieri il Trenino ha viaggiato regolarmente con 75 passeggeri a bordo. (ro. se.)

