Arst, disagi e proteste per lo spostamento delle fermate dei bus 

I lavori contro il rischio idrogeologico a Pirri, necessari affinché si risolva il problema degli allagamenti, inevitabilmente porteranno numerosi disagi. La circolazione stradale è stata modificata fino al 30 settembre, e la stessa cosa vale per il trasporto pubblico locale. A Monserrato sono state soppresse momentaneamente le fermate degli autobus sostitutivi dell’Arst di via Caracalla e via Sironi in direzione piazza Repubblica. L’avviso dell’azienda è stato affisso su diversi pali della cittadina dell’hinterland cagliaritano.

Oltre ad avvisare le persone della momentanea sospensione, è scritto anche che «i viaggiatori che vogliano utilizzare il servizio sostitutivo San Gottardo – Repubblica, potranno prendere gli autobus nelle fermate in via Porto Botte angolo via Porto Rotondo e in via Porto Botte fronte Metro diretti a San Gottardo per proseguire successivamente in direzione Repubblica. Il servizio sostitutivo in direzione Repubblica – San Gottardo non subirà variazioni».

I bus sostitutivi sono stati messi a disposizione dall’Arst per far fronte ai disagi dovuti alla soppressione momentanea della linea 1 della metro, oggetto dei lavori per il doppio binario. E proprio su questo interviene Carlo Poledrini, direttore generale dell’azienda: «I lavori sono in fase di conclusione, a luglio dovrebbero esserci le prime visite tecniche da parte degli organi di vigilanza ministeriali. Speriamo che vada tutto per il meglio, non dipenderà da noi ma si sta cercando di accelerare perché la metro possa ripartire prima di settembre». Sulla soppressione delle fermate sostitutive di via Caracalla e via Sironi aggiunge: «Ci dispiace per i disagi ma non potevamo fare diversamente».

Queste rassicurazioni non bastano ai residenti di Monserrato: «Per chi come me saliva alla fermata di via Caracalla, sarà un grosso problema», dice Timoteo Galia, «il servizio stava funzionando bene, era molto apprezzato. Le fermate alternative che menziona Arst sono molto distanti dal centro».

