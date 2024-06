Arst, cinquant’anni e non sentirli: «Un’azienda sana» 

Cinquant’anni e non sentirli. L’Arst (Azienda regionale sarda dei trasporti) oggi festeggia il compleanno più affascinante presentandosi ai sardi con la consapevolezza di poter fare ancora meglio: «L’anno scorso sono stati acquistati 400 nuovi mezzi degli 810 in giro per la Sardegna giorno e notte», dice Roberto Neroni, presidente dell’Arst da tre anni e confermato per i prossimi tre. «Siamo la settima azienda del settore a livello nazionale e l’età media dei mezzi in uso è di 6,5 anni, la più bassa in Italia».

Presidente Neroni, a che cosa punta l’Arst?

«Ad alzare il livello qualitativo delle prestazioni. Per questo motivo, negli anni stiamo assumendo personale altamente formato».

Quanti contratti?

«Una trentina, da quando guido io l’azienda».

Parliamo di autisti?

«Parliamo di ingegneri, progettisti e personale per la verifica e lo studio dei percorsi. Dietro la tratta di un autobus ci sono tante questioni tecniche da studiare».

Quanti sono i dipendenti?

«Nel complesso 2.154».

Ha riferito di un parco mezzi abbastanza nuovo.

«I 400 mezzi che abbiamo messo in attività di recente sugli 810 totali sono tutti in linea con le nuove tecnologie. Quelli in arrivano sono a idrogeno full electric».

Comunque non sono autobus che vanno in autocombustione, come è accaduto in passato.

«Quei tempi, almeno in Sardegna, sono un lontano ricordo. Se a bordo si verificano incendi, ci sono meccanismi di autospegnimento».

Episodi di vandalismo a bordo?

«Sono diminuiti, direi quasi azzerati. A bordo ci sono le telecamere, collegate con la centrale operativa. Ogni autobus è controllato in qualsiasi momento della sua percorrenza: le telecamere servono anche per interventi tempestivi in caso di incidenti».

L’azienda è stata risanata?

«Completamente. L’Arst è giovane e dinamica: guarda alle più moderne sfide del trasporto locale con competenza e sicurezza».

Avete chiuso il bilancio?

«Lo faremo il 28 giugno. Il fatturato è di circa 158 milioni, l’utile di 474mila euro rispetto all’anno scorso. L’Arst oggi è un’azienda sana».

L’Arst non si occupa solo del trasporto su gomma, ma pure della rete ferroviaria a scartamento ridotto.

«In Sardegna stiamo eseguendo interventi di portata superiore a quelli in corso per mano di RfI. Penso ai percorsi delle vecchie littorine e al Trenino Verde, ma anche ai servizi urbani garantiti ad Alghero, Carloforte, Oristano, Carbonia e alla metropolitana di Sassari».

E a quella di Cagliari. Ha qualche novità?

«Più di una. Innanzi tutto è cambiata la legislazione: tutti i percorsi vanno verificati, approvati e verificati da un nuovo ente, l’Ansfisa, che sta per Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Quindi si aggiunge questo passaggio a una burocrazia già intensa. Ma posso affermare che sta per essere messo in funzione il tragitto del raddoppio dal Policlinico a piazza Repubblica, fino alla nuova fermata San Saturnino. Alla fine del mese di luglio collauderemo con i convogli la tratta che speriamo possa essere aperta a settembre. Bisognerà attendere i primi mesi del 2025, invece, per l’apertura della fermata a ridosso dell’ex Cis».

La metropolitana per il Poetto?

«Sono in corso le conferenze dei servizi, penso però che per lo studio dei percorsi ci vorrà un po’ di tempo».

Ha qualche rammarico?

«No. Ma mi preme che si trovino le risorse per rimettere a posto la linea del Trenino Verde, secondo noi attrattore turistico di rilievo, per proporre servizi davvero molto interessanti».

