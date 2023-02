«Arst ceda la linea ferroviaria a Rfi» 

«Mercoledì scorso si è sfiorata la tragedia lungo la tratta ferroviaria Nuoro-Macomer, dove per puro caso lo scontro tra un’auto e un treno non ha causato vittime, in quel passaggio a livello senza barriera fisica a ridosso di un centro abitato - premette l’avvocato Claudio Solinas, guida del Comitato Trenitalia Nuorese -. Anche per questo la linea andrebbe ceduta immediatamente da Arst a Rete ferroviaria italiana, perché sia garantita prima di tutto la sicurezza e migliorato il servizio offerto».

Ecco l’appello che si leva dal cuore della Barbagia, da quel comitato che da anni si batte per ottenere una linea ferroviaria moderna ed efficiente. Tempi di percorrenza a parte, sulla vecchia tratta a scartamento ridotto adesso a preoccupare è la mancanza di sicurezza.

«Nel 2007 sulla Nuoro-Macomer si è verificato un disastro ferroviario con 3 morti e 8 feriti - precisa Claudio Solinas -. Qualche anno fa, al passaggio a livello Sa Roda, un altro incidente con due feriti e grande apprensione per un centinaio di pendolari in carrozza». Solinas aggiunge: «La presenza dei guardabarriere accentua il rischio di sinistro ferroviario per possibile errore umano. Insomma, la linea non è sicura. Arst deve farsi da parte, in modo che possano essere apportate davvero delle migliorie sulla tratta».

