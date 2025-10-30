VaiOnline
Viabilità.
31 ottobre 2025 alle 00:17

Arst, Abbanoa, Enel: una città in ostaggio di transenne e divieti 

Cagliari è una città sotto assedio. Transenne, divieti, restringimenti e code infinite di auto. Avventurarsi al centro è qualcosa di angosciante: da dove passo, dove parcheggio? Sono i quesiti che attanagliano gli automobilisti. È vero che il ripristino della metro di superficie dal Policlinico a piazza Repubblica ha dato un piccolo sollievo al traffico, ma non basta. Moto, bici, monopattini potrebbero essere una buona soluzione, peccato che con l’asfalto disastrato nella maggior parte delle strade cittadine, avventurasi su due ruote è un’impresa da temerari: il rischio di cadute è molto elevato. A niente serve appoggiarsi alla mobilità sostenibile che al momento esiste solo sulla carta e nelle discussioni accademiche. Bus e taxi, non avendo corsie preferenziali, finiscono intrappolati nel traffico. Ecco che la competitività con l’auto privata non regge il confronto. Ogni giorno nel capoluogo entrano 180.000 auto che vanno a sommarsi alle 130.000 dei residenti. Facile capire che 310.000 vetture nelle strade cittadine sono un’enormità. Macchine che poi finiscono inghiottite nel caos causato dai cantieri di Arst, Abbanoa, Enel e società varie.

