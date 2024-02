Arsenale in casa, arrestata 

Due fucili, di cui uno a pompa e con matricola abrasa. Pistole, petardi e un ordigno artigianale confezionato con polvere da sparo. Tutte armi clandestine. E ancora, decine e decine di munizioni di diverso calibro che sarebbero compatibili sia con le armi ritrovate che con altre armi da fuoco. È un vero e proprio arsenale quello scoperto domenica dai carabinieri di Orotelli nella casa di Giovanna Maria Piu, pensionata finita in manette per possesso di armi clandestine e materiale esplodente. La donna ieri è comparsa davanti al gip del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, per l’udienza di convalida del fermo. Per lei sono scattati gli arresti domiciliari, misura cautelare meno afflittiva rispetto al carcere chiesto per la donna dal pm Ireno Satta.

La perquisizione

La perquisizione è scattata domenica. I militari sono andati nella casa della Piu per controllare una vecchia conoscenza, Mario Francesco Cadoni, figlio della donna, alla ricerca di armi. Pochi dettagli emergono sul controllo. Se fosse un controllo mirato dopo una soffiata, oppure frutto di indagini specifiche, o nell’ambito degli ultimi eventi criminali che si sono registrati nella provincia di Nuoro e non solo. Nelle ultime settimane sono tanti i controlli a tappeto scattati in tutta la provincia di Nuoro ed estesi anche in Ogliastra, dopo l’assalto ai portavalori di Siligo, ed eseguiti dalle forze dell’ordine in decine e decine di proprietà di pregiudicati. Nella casa di Orotelli nessuna traccia di Cadoni, irreperibile da un paio di giorni. Ma nascosti in parte nel cortile i militari hanno trovato un vero e proprio arsenale. Un fucile a pompa, un altro calibro 12, poi due pistole Beretta e tante, tantissime munizioni di ogni tipo. Ma anche dei petardi e quell’ordigno artigianale confezionato con della polvere da sparo. La donna, difesa da Giovanni Angelo Colli, non ha dato spiegazioni sulla provenienza del materiale.

I precedenti

Per ora il possesso delle armi sono state attribuite alla Piu, senza precedenti. Al vaglio degli inquirenti il coinvolgimento del figlio Francesco Mario Cadoni, 34 anni, di Orotelli con precedenti. L’uomo, con due complici, era finito in carcere nel 2016 per una rapina ai danni di un anziano sordomuto, legato e picchiato a Bortigali. Davanti al gup di Oristano aveva patteggiato. Poi pochi mesi dopo un’altra accusa, chiusa con una condanna in primo grado per ricettazione del furto avvenuto l’8 marzo 2016 in via Deledda nel centralissimo quartiere del Rosario a Nuoro, a casa dell’ottantenne Peppina Lindiri, minacciata dai ladri.

