Arsenale di petardi in casa, operaio finisce in manette 

Operazione dei carabinieri finalizzata al contrasto della cattiva abitudine, purtroppo molto diffusa, di festeggiare il Capodanno con pericolosi ordigni esplosivi. Due giorni fa, a Nuxis, i militari delle stazioni di Santadi e Narcao, hanno arrestato in flagranza un trentassettenne del luogo, Pietro Serventi, con l’accusa di detenzione abusiva di fuochi pirotecnici e fabbricazione abusiva di materie esplodenti.

Sono arrivati alla sua abitazione a conclusione di un'attività info-investigativa e una perquisizione ha permesso di scoprire un mini arsenale illegale dal peso totale di 133 chilogrammi: c’erano 33 batterie di petardi da 200 colpi, 78 petardi del tipo "lupo" del peso di 500 grammi cadauno, 13 petardi tipo caramelle del peso individuale di 300 grammi ciascuno, 3 candelotti esplosivi artigianali da 750 grammi ognuno e 21 bombe carta del peso individuale di 750 grammi. Il tutto è stato posto sotto sequestro e verrà debitamente custodito in un idoneo locale, in attesa delle verifiche degli artificieri del Nucleo investigativo dei carabinieri di Cagliari. Con nulla osta dell'autorità giudiziaria si procederà poi alla distruzione del materiale. Su disposizione della Procura l’uomo è stato dapprima posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.L'arresto è stato convalidato e, concessi i termini a difesa, Serventi è stato rimesso in libertà.

