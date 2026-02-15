Arsenale da guerra, indagini in Gallura 

L’escavatore utilizzato per l’assalto al caveau della Mondialpol di Sassari (giugno 2024), parcheggiato per mesi a Olbia prima della rapina; il supporto all’evasione del boss Marco Raduano dal carcere di Nuoro; le presunte attività preparatorie degli assalti del gruppo guidato da Giovanni Mercurio (udienza il 28 febbraio) e ora l’arsenale trovato dai Carabinieri a Oschiri. La Gallura è sempre di più il retroterra logistico di bande che organizzano narcotraffico e assalti ai portavalori. Lo dice anche l’inchiesta condotta dal sostituto procuratore di Sassari sull’impresario di Oschiri, Luigi Masia (36 anni) trovato in possesso di un arsenale di armi da guerra. Gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri stanno lavorando su una tesi ben precisa che vede la posizione di Masia all’interno di una rete più ampia. L’uomo potrebbe essere solo una sorta di custode delle armi, una persona incaricata di tenerle per un brevissimo periodo di tempo in vista di una ulteriore presa in carico. Luigi Masia, difeso dal penalista Pietro Diaz, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Sassari, Sergio De Luca. Va detto che in questo momento non c’è la prova dei suoi rapporti con organizzazioni criminali, ma è chiaro che gli investigatori sono al lavoro per individuare provenienza e destinazione dell’arsenale. Stando alle indagini sin qui condotte, il profilo dell’impresario oschirese non è certo quello di un rapinatore o di un pianificatore di assalti armati. Quindi, il pm Beccu e i Carabinieri puntano a ricostruire tutti i passaggi delle armi e individuare i destinatari.

Armi letali

La Procura di Sassari ha disposto accertamenti balistici e la ricerca di reperti organici sul materiale sequestrato. Le armi sequestrate potrebbero essere state già usate e anche gli indumenti (passamontagna) e il giubbotto antiproiettile. Tra le armi che hanno attirato l’attenzione dei militari (coordinati dal capitano Gabriele Tronca) oltre al Kalashnikov, c’è il fucile di precisione Zastava M76 calibro 8. Si tratta di un fucile tristemente famoso (in dotazione dalle forze armate di diversi stati) per il suo utilizzo durante la guerra serbo bosniaca. Di recente è emerso che sarebbe stato usato da cecchini europei, anche italiani, per colpire esseri umani inermi (Sarajevo Safari).

