Arsenal, maxi offerta per Calafiori: 55 milioni 

Ancorché umiliato e offeso all’Europeo, il calcio italiano trova credito nel continente dove molti club inseguono gli azzurri appena eliminati. Lo testimonia l’offerta di 55 milioni fatta dall’Arsenal al Bologna per Calafiori, che sta facendo vacillare il club del presidente Saputo, sul punto di dire di sì. Ma il Chelsea potrebbe rilanciare, mentre la Juventus è sul punto di mollare non volendo partecipare a un’asta. Piace all’estero anche Buongiorno, sul quale però sembra già arrivato il Napoli, ma il Newcastle spera ancora di strappare il granata a De Laurentiis e ci sarebbe stato anche un inserimento dell’Inter.

Intanto uno che agli Europei non c’era per infortunio, Zaniolo, è passato ufficialmente dal Galatasaray all’Atalanta in prestito per 6,4 milioni. A Napoli rimane incerto il futuro di Osimhen, per il quale non ci sono offerte avvicinabili alla clausola di 120 milioni del contratto del nigeriano. Così la destinazione più probabile per il bomber del Napoli è l’Arabia Saudita, dopo i tentativi fatti già la scorsa estate. Dopo il 17 luglio, giorno di apertura del calciomercato saudita, l’Al Hilal potrebbe farsi avanti con decisione ed esaudire le richieste del club campano.

Grandi manovre anche alla Roma, disposta a fare uno sforzo per accontentare le richieste di ingaggio di Chiesa, da 6 milioni netti l’anno. Dalla Spagna rilanciano la voce che il club di Trigoria preleverebbe dalla Juve anche Arthur, ma è più credibile l’ipotesi che il brasiliano possa tornare a Liverpool, questa volta sulla sponda dell’Everton. Per Sorloth il Villarreal chiede 38 milioni, l’equivalente della clausola rescissoria, ma la dirigenza giallorossa sta cercando di abbassare il prezzo o di trovare una formula di trasferimento diversa. È stato offerto Sergi Roberto, svincolatosi dal Barcellona.

Il Genoa vuole Zortea, giocatore di proprietà dell’Atalanta che nella seconda parte di stagione ha vestito la maglia del Frosinone, mentre il Bologna avrebbe individuato il sostituto del partente Zirkzee in Ioannidis del Panathinaikos, per il quale tratta con i greci. In casa Lazio Dele-Bashiru si aggiunge a Tchaouna e Noslin, in attesa dell’ufficialità che arriverà solo dopo le visite mediche di domani. Il 23enne nigeriano è stato acquistato dall’Hatayspor per 5 milioni più bonus, che porteranno l’investimento complessivo a 7 milioni. Il giocatore firmerà un quadriennale da 1,3 netti a stagione. La Lazio sta anche per prendere il 23enne Iannoni, ex Trastevere e Salernitana, centrocampista del Perugia, dove potrebbe finire in cambio la stella della Primavera biancoceleste Diego Gonzalez, attaccante classe 2003 che col Paraguay prenderà parte all’Olimpiade di Parigi.

Ha un nuovo bomber il Verona: è il colombiano Mosquera, che arriva dall’America Cali dopo aver giocato in prestito nell’Atletico Bucaramanga ed aver contribuito, con 10 reti, alla vittoria del campionato. Il Torino pensa a come reinvestire i 40 milioni che arriveranno dall’addio di Buongiorno e pensa a Coppola del Verona e Pirola della Salernitana, ma piace anche il 24enne francese Solet, che gioca nel Salisburgo, va in scadenza nel 2025 e può partire per 10 milioni. Il Venezia, che cederà Tessman all’Inter ma terrà ancora per un anno il giocatore, è sulle tracce di Pedro Mendes, 24enne centravanti portoghese dell’Ascoli, 11 gol nell’ultima Serie B. Il Como ha trovato il nuovo portiere, l’ex romanista Pau Lopez.

