Arsenal, gioa nella coda LIVERPOOL, stop al Villa 

Con due reti in pieno recupero l'Arsenal ha conquistato tre punti pesanti battendo 3-1 il Manchester United all'Emirates Stadium nella quarta giornata di Premier League, che ieri ha visto anche l'ampia vittoria del Liverpool sull'Aston Villa (3-0) e il successo del Crystal Palace sul Wolverhampton (3-2). Gunners e Reds restano così in scia al Manchester City, che comanda la classifica a punteggio pieno con due punti di vantaggio su un quartetto che comprende anche Tottenham e West Ham.

L'Arsenal sembrava ormai destinato a subire il secondo pareggio consecutivo in casa in campionato, ma al 96', con il risultato sull'1-1 per le reti di Rashford ed Odegaard nel primo tempo, il nuovo acquisto Declan Rice ha beffato Onana con un tiro deviato da un difensore. Il gol di Gabriel Jesus ha sancito la seconda sconfitta in quattro partite dello United. Domenica positiva anche ad Anfield, dove il Liverpool ha piegato un Aston Villa reduce da quattro vittorie di fila tra campionato e coppa con le reti di Szoboszlai e Salah e l'autogol di Cash. L'attaccante egiziano, secondo il nuovo compagno di squadra ungherese, avrebbe intanto deciso di non dare ascolto alle sirene della Saudi League e di restare alla corte di Juergem Klopp.

Spagna

La sorpresa della Liga è il Girona, che dopo la vittoria sul Las Palmas (1-0) resta sulla scia della capolista Real Madrid. La squadra di Ancelotti sabato aveva piegato il Getafe (2-1) nel primo match giocato sotto il tetto chiuso del Bernabeu. Secondo anche il Barcellona: Lewandowski piega l’Osasuna su rigore nel finale.

