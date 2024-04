Arsenal e Liverpool regalano la vetta al City 

Londra. Arsenal e Liverpool danno il via libera al City in vetta alla classifica. La formazione di Pep Guardiola sale a più due sulle inseguitrici grazie alle sconfitte di Gunners e Reds. I primi si arrendono 2-0 all’Aston Villa. Il Liverpool viene invece sconfitto 1-0 dal Crystal Palace. Festeggia infine il Fulham, vittorioso per 2-0 sul West Ham grazie alla doppietta di Pereira (9’ e 72’).

L’Arsenal dunque crolla all’Emirates, battuto dall’Aston Villa dell’ex Unai Emery. I gol arrivano nel finale: Bailey sblocca l’incontro all’84’ e l’implacabile Watkins fa 2-0 tre minuti dopo. Due reti che regalano una preziosa vittoria alla squadra di Birmingham, che si lascia così alle spalle il Tottenham e sale al quarto posto.

Per quanto riguarda il Liverpool, il rischio è che nel giro di dieci giorni gli uomini di Klopp possano rovinare quanto fatto di buono in sei mesi. Perché se il ko per 3-0 con l’Atalanta tiene i Reds decisamente più fuori che dentro l’Europa League, la sconfitta per 1-0, sempre ad Anfield, contro il Crystal Palace può compromettere anche la Premier, lasciando Klopp al suo ultimo anno sulla panchina dei Reds con “solo” la Carabao Cup. È Eze a firmare l’1-0. I padroni di casa sono anche sfortunati, perché al 27’ Endo colpisce la traversa e Salah e Luis Diaz sbattono su un super Henderson, che para tutto pure nel secondo tempo.

