Arsenal-Calafiori a rilento, Adzic alla Juve 

C’è ancora distanza fra Arsenal e Bologna per il trasferimento a Londra di Calafiori. I Gunners hanno offerto 40 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, ma gli emiliani ne chiedono 50, più quella percentuale.

Sul difensore non dovrebbe tornare la Juventus, che pensa a Sancho e Koopmeiners (ma l’Atalanta continua a volere 60 milioni) mentre prova a piazzare Chiesa, al quale è stato detto, che nelle scelte di Motta partirà dalla panchina. Il giocatore riflette, non troppo convinto, sull’offerta della Roma. Va tenuto presente anche l’interesse dei bianconeri per El Shaarawy, considerato adatto al gioco di Motta. Per Soulé il Leicester appena tornato in Premier metterebbe sul piatto 25 milioni più 5 di bonus e un quinquennale da 3 milioni a stagione per il giocatore. Intanto la Vecchia Signora ha preso il 18enne talento montenegrino Adzic dal Buducnost Podgorica, con cui l’anno scorso ha vinto il campionato, mentre l’agente Jorge Mendes insiste per riportare Cancelo a Torino.

La Roma ha trovato il sostituto di Spinazzola, passato al Napoli: il nazionale svedese Dahl, terzino sinistro del Djurgarden, 21 anni, che costerà 3,5 milioni di euro. Il ds Ghisolfi lavora anche per l’attaccante ma è difficile arrivare a Omoriodon, il preferito di De Rossi, talento ventenne dell’Atletico Madrid, che chiede 40 milioni (si è fatto avanti anche il Chelsea). Così i profili individuati sono due punte con caratteristiche diverse, il norvegese Sorloth del Villarreal e il georgiano Mikautadze del Metz. Sarebbe tornato di moda anche En-Nesyri, in uscita dal Siviglia, mentre non hanno trovato riscontro le voci su un interessamento per Suslov, trequartista del Verona.

L’Atalanta ha messo nel mirino O’Riley, centrocampista del Celtic Glagow e protagonista all’Europeo con la Danimarca. Oggi Immobile va al Besiktas: alla Lazio vanno 3 milioni. La società farà un nuovo tentativo per Greenwood, stringerà per Nuno Tavares e cercherà un nuovo attaccante se Castellanos tornasse al Girona. Ciò potrebbe accadere se il Milan, che ha perso Zirkzee diretto al Manchester United, chiuderà davvero per Morata e dunque l’Atletico Madrid andasse su Dobvyk, bomber proprio del club catalano. Per la porta il Monza è tornato sulla pista Szczesny, il Verona ha ufficializzato Frese (difensore danese svincolato dopo il mancato rinnovo con il Nordsjelland) e dal Brasile arriva l’interessamento del Corinthians per Balotelli, che dal club in lotta per la salvezza, avrebbe ricevuto l’offerta di un contratto biennale.

