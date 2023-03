Arrosti, seadas e purpuzza: oggi Ardara tra arte e sapori 

«L’obiettivo è quello di ripartire – ha dichiarato il sindaco, Francesco Dui. E una delle finalità è anche quella di «far degustare un vino novello più maturo. Vogliamo che la nostra capacità di essere ospitali e accoglienti si trasformi in una vera e propria sana contaminazione». Il costo del calice è di 10 euro. E la speranza degli organizzatori è quella di mantenere o superare, incrementandoli, i numeri di presenze degli anni scorsi. La ricetta è semplice: tanto gusto e altrettanta arte. Un grande lavoro messo a segno dalla Pro Loco e naturalmente dai cantinieri. Le chiamate per raggiungere Ardara erano già tante nei giorni scorsi. Pier Mario Tedde, presidente della Pro Loco: «Lo scopo della manifestazione è quello di far conoscere le nostre tradizioni. Non è facile ripartire, ma è importante farlo. Ci aspettiamo l’arrivo di molte persone». L’evento prevede anche un momento dedicato al “dopo cantine”, a partire dalla mezzanotte, con dj Paolo Ledda, presso il centro sociale di via Bachelet.

Sarà una festa tra arte e gusto, così come è nell’intento degli organizzatori, arricchita dalla partecipazione straordinaria dei Mamuthones e Issohadores di Mamoiada,tra le maschere tradizionali più famose del Carnevale in Sardegna, del Coro di Ozieri, del Gruppo Folk sassarese, dei Tumbarinos di Gavoi, famosi per il loro suono dei tamburi, del Skinny Live Duo e del Trio Figulinas Folk. Il programma è ricco e invitante. Protagonisti assolti i sapori e i piatti tipici della cucina tradizionale. Saranno dodici le cantine dove sarà possibile degustare il meglio delle pietanze locali preparate dagli stessi cantinieri: fave e lardo, trippa, carne arrosto, cinghiale, carne di maiale in umido, capra arrosto, purpuzza e poi dolci a volontà tra andasse e saporitissime frittelle, oltre agli assaggini vari. E immancabile l’ottimo vino locale. Le postazioni saranno allestite da famiglie, ma anche dai comitati locali e dalla stessa Pro Loco. Tra le tante iniziative da segnare quella di una cantina che proporrà tutte le fasi della produzione del formaggio seduta stante: verrà fatto assaggiare ai presenti.

Un viaggio straordinario ricco di sapori, di musica e di cultura in quella che, nel periodo medievale, era una delle residenze dei giudici di Torres. Ardara, piccolo centro del Monte Acuto di poco più di 700 abitanti, protagonista di un fine settimana dedicato tutto all’accoglienza. Il paese, conosciuto in ambito storico per essere stata la dimora di coloro che, venivano considerati i governanti dei territori, le istituzioni ai quali si doveva obbedienza e rispetto, ha deciso di riproporre, dopo i due anni di sosta forzata a causa della pandemia da Coronavirus, “Chentinas de su Regnu”, in programma oggi a partire dalle 19.

Un viaggio straordinario ricco di sapori, di musica e di cultura in quella che, nel periodo medievale, era una delle residenze dei giudici di Torres. Ardara, piccolo centro del Monte Acuto di poco più di 700 abitanti, protagonista di un fine settimana dedicato tutto all’accoglienza. Il paese, conosciuto in ambito storico per essere stata la dimora di coloro che, venivano considerati i governanti dei territori, le istituzioni ai quali si doveva obbedienza e rispetto, ha deciso di riproporre, dopo i due anni di sosta forzata a causa della pandemia da Coronavirus, “Chentinas de su Regnu”, in programma oggi a partire dalle 19.

L’evento

Sarà una festa tra arte e gusto, così come è nell’intento degli organizzatori, arricchita dalla partecipazione straordinaria dei Mamuthones e Issohadores di Mamoiada,tra le maschere tradizionali più famose del Carnevale in Sardegna, del Coro di Ozieri, del Gruppo Folk sassarese, dei Tumbarinos di Gavoi, famosi per il loro suono dei tamburi, del Skinny Live Duo e del Trio Figulinas Folk. Il programma è ricco e invitante. Protagonisti assolti i sapori e i piatti tipici della cucina tradizionale. Saranno dodici le cantine dove sarà possibile degustare il meglio delle pietanze locali preparate dagli stessi cantinieri: fave e lardo, trippa, carne arrosto, cinghiale, carne di maiale in umido, capra arrosto, purpuzza e poi dolci a volontà tra andasse e saporitissime frittelle, oltre agli assaggini vari. E immancabile l’ottimo vino locale. Le postazioni saranno allestite da famiglie, ma anche dai comitati locali e dalla stessa Pro Loco. Tra le tante iniziative da segnare quella di una cantina che proporrà tutte le fasi della produzione del formaggio seduta stante: verrà fatto assaggiare ai presenti.

Oltre la festa

«L’obiettivo è quello di ripartire – ha dichiarato il sindaco, Francesco Dui. E una delle finalità è anche quella di «far degustare un vino novello più maturo. Vogliamo che la nostra capacità di essere ospitali e accoglienti si trasformi in una vera e propria sana contaminazione». Il costo del calice è di 10 euro. E la speranza degli organizzatori è quella di mantenere o superare, incrementandoli, i numeri di presenze degli anni scorsi. La ricetta è semplice: tanto gusto e altrettanta arte. Un grande lavoro messo a segno dalla Pro Loco e naturalmente dai cantinieri. Le chiamate per raggiungere Ardara erano già tante nei giorni scorsi. Pier Mario Tedde, presidente della Pro Loco: «Lo scopo della manifestazione è quello di far conoscere le nostre tradizioni. Non è facile ripartire, ma è importante farlo. Ci aspettiamo l’arrivo di molte persone». L’evento prevede anche un momento dedicato al “dopo cantine”, a partire dalla mezzanotte, con dj Paolo Ledda, presso il centro sociale di via Bachelet.

L’offerta

Non solo cibo e spettacolo, quella di oggi sarà una giornata dedicata anche alla visita dei monumenti importanti che valorizzano Ardara. Sicuramente la Basilica di Nostra Signora del Regno, antica cappella palatina dei giudici di Torres e risalente all’undicesimo secolo. All’interno è possibile ammirare il bellissimo retablo, il più grande polittico cinquecentesco in Sardegna, composto da trentuno tavole dipinte. A pochi passi dalla chiesa, i resti dell’antico castello giudicale, attestato tra l’undicesimo e il dodicesimo secolo, che negli ultimi anni è stato nuovamente oggetto di studio e di scavi archeologici da parte dell’Università degli Studi di Sassari. All’entrata di Ardara, per chi viene da Mores, sulla sommità di una collina, si trova la piccola chiesa campestre dedicata a San Pietro.

Arte, storia e straordinaria accoglienza nelle cantine per una giornata tutta dedicata ai gusti genuini della tradizione contadina dell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata