Arrogalla e quel matzamurru in forma di “Suite”  «Perché la Sardegna è davvero al centro di tutto» 

Una vertigine, un caleidoscopio di suoni, che ti rapisce e ti proietta in un viaggio rocambolesco: è un ponte tra mondi “Suite”, il nuovo album di Arrogalla. Disponibile in streaming e fisicamente arricchito da un libro partitura illustrato dall’artista cagliaritana Carol Rollo, in uscita a fine aprile, il disco di Francesco Medda, vero nome del produttore di Quartu, classe ’81, sintetizza in maniera originale musica elettronica, dub, cumbia, paesaggi sonori e la musica popolare sarda dei tanti ospiti che lo hanno affiancato. Il risultato, inciso a San Gregorio e rifinito al Suvitas Studio di Castelsardo, è una stratificata trama poliritmica dal dna meticcio, testimone di una tradizione viva, magmatica, lontana dalle teche di museo, dove certo purismo la vorrebbe confinata. «È iniziato tutto nel periodo della pandemia», ci ha raccontato Arrogalla. «Per gli artisti quel periodo ha rappresentato l’occasione per produrre cose andando nel dettaglio. Io mi sono immerso nella cumbia colombiana e, partendo da quel mondo, ho approfondito la sua diffusione in America e poi in Europa».

Cosa la affascina di quella musica?

«Il fatto che unisce tre continenti, perché nasce dall’arrivo in Sudamerica degli schiavi africani e dal loro contatto con i nativi e gli europei. Io, però, sono sardo, un elemento indigeno molto importante, ma sono anche europeo e guardo l’Africa, perché ce l’ho davanti. Così, ho tirato fuori la mia versione di quell’approccio alla musica, giocando con questi elementi».

E come hanno influenzato la dimensione creativa di “Suite”?

«Quartu e la Sardegna tutta sono una miniera sonora sconfinata! Nel quartiere in cui sono cresciuto, sotto casa c’è un magasìnu dove la gente va a improvvisare rime, bere vino e ascoltare musica popolare, ma dalle macchine si sente soprattutto reggaeton, techno, trap. In tutto questo, poi, senti anche la voce del rottamaio marocchino e i suoni della pasticceria parigina all’angolo. È un mondo piccolo, ma estremamente cosmopolita. E poi c’è la natura, centinaia di specie di uccelli, che senti tutti i giorni. Forse sono arrivato a produrre tutti questi suoni anche un po’ inconsciamente, perché facevano parte del mio immaginario».

Un matzamurru in forma di “Suite”?

«Esatto! In questo disco c’è davvero tanto: la cumbia, la musica popolare sarda, i paesaggi sonori, cioè suoni che ho catturato andando in giro tra spazi naturali e mercati: sono i cervi in amore, che sento qui a San Gregorio, i pescatori di Sant’Elia, il suono della Foresta Badde Salighes di Bolotana, ma anche quelli della Medina di Tunisi o di un matatu a Nairobi. Sono mondi che di rado si trovano tutti insieme».

Nell’album ci sono tante collaborazioni con artisti di varia estrazione, ma tutti sardi.

«In buona parte il disco è suonato dai Ratapignata, ma volevo avere una specie di orchestra, per cui, poi, ci sono i Tumbarinos di Gavoi e due forme di canto a tenore che amo: Cuncordu e Tenore de Orosei e Su Cuntrattu Seneghesu. Francesca Romana Motzo, clarinettista; Pierpaolo Vacca, un talento gigantesco dell’organetto; e quel pilastro della musica europea e mediterranea, che è Mauro Palmas con la sua mandola ed è un onore averlo».

Un disco spontaneamente sardo. Per questo nei suoni esplode ben oltre i confini dell’Isola?

«Sì, perché la collocazione naturale dell’Isola è quella di un luogo che dialoga con tutto quello che ha intorno. In Sardegna c’è sempre stata una grande apertura e volontà di scambio, ce l’abbiamo nella lingua, nelle usanze, nella cucina. Le culture sono vive, si evolvono. In fin dei conti, “Suite” è un inno alla normalità».

