Arrogalla deve «rifare il tetto» con Toffolo 

Come farà Arrogalla a rifare il tetto di casa sua? Potrebbe sembrare uno scherzo ma è un modo brillante per far passare un messaggio quanto mai attuale. Ma partiamo dalla cronaca: nella puntata di ieri di “Caffè Corretto” su Radiolina, gli ospiti di Francesco Abate sono stati i musicisti Francesco Medda, in arte Arrogalla, e Davide Toffolo, mitico leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti. E già questa accoppiata ha il sapore dell’eccezionalità. Arrogalla sta per debuttare come attore in “Devo rifare il tetto”, un titolo provocatorio per uno spettacolo che mette in luce le difficoltà economiche che ogni famiglia deve affrontare di questi tempi, tanto più se si è giovani.

La pièce

Volare via dal nido è sempre più complicato: «Devo rifare il tetto, mi piove in casa, e mi costerà 60mila euro», ha affermato Arrogalla. «Ma anziché disperarmi ho preferito mettere su una pièce che è una sorta di auto-psicoanalisi». Aggiustare il tetto è quasi una metafora: un’incombenza sempre più improrogabile ma che allo stesso tempo sembra un’utopia. Diretto dal regista Elio Turno Arthemalle, lo spettacolo andrà in scena per la prima volta a San Sperate allo Spazio Antas il 12 aprile alle 19 per la rassegna Schegge di Utopia.

“Pinturas a Bolu"

Ma cosa c’entra la presenza di una figura così importante come quella di Davide Toffolo? Lo hanno spiegato ai microfoni di Radiolina. «Insieme abbiamo costruito uno spettacolo voluto dalle Ragazze Terribili», ha detto Toffolo, molto noto anche per la sua attività di fumettista. «Si chiama “Rito delle Pinturas a Bolu”. Il debutto è stato a Sassari l’estate scorsa, e domani saremo alla Stazione Rulli Frulli a Finale Emilia in provincia di Modena». Insieme «abbiamo attuato una sorta di bracconaggio musicale», hanno raccontato i due artisti. «Siamo andati in giro per l’Isola e abbiamo raccolto i suoni degli uccelli. Registrazioni che usiamo nello spettacolo. Le tappe del nostro viaggio sonoro ci hanno portati al Parco di Molentargius e dei Sette Fratelli, alla foce del lago Coghinas e fino al porticciolo di Alghero». “Pinturas a Bolu” più che uno spettacolo, è un rito. Gli spettatori potranno ammirare un vero paesaggio sonoro, che sarà accompagnato dai disegni di Davide Toffolo. Il celebre fumettista, friulano, classe 1965, ha confessato a Radiolina che «si è innamorato della Sardegna» anche grazie al viaggio che ha intrapreso insieme ad Arrogalla per mettere a punto l’archivio sonoro per lo spettacolo. Un appuntamento da non perdere per chi si vuole immergere nei dipinti e nelle visioni che verranno improvvisate degli artisti, grazie anche alle persuasive melodie degli uccelli.

