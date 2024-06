«Arrivo dal nulla e vado dove voglio» 

«Non esiste un rap femminile o maschile. Esiste il rap e chi lo sa fare bene, brillerà. Io ho dimostrato quello che dovevo dimostrare come rapper, non come rapper donna». Anna con i suoi 20 anni e i milioni di streaming conquistati da 4 anni a questa parte, da quando nel 2020 a soli 16 anni ha esordito con “Bando” (diventata una hit mondiale), ha idee chiare e fiducia in se stessa.

Dopo una serie di canzoni di successo (l'ultima è “30°C”, già disco d'oro, che punta a diventare il tormentone dell'estate 2024), è pronta a presentare il suo primo album di inediti sui palcoscenici italiani: “Vera Baddie”, uscito ieri per Emi Records Italy/Universal Music Italia, la porterà il 16 agosto all’Olbia Arena per il Red Valley.

I dischi di mio padre

«L’album, il cui titolo mette insieme il nome di mia nonna che avrei dovuto avere e il claim che mi rappresenta, è una raccolta di tutti i pezzi dell'ultimo periodo: a cavallo tra la fine dell'adolescenza e l'inizio della giovinezza», racconta la giovane artista ligure, classe 2003 cresciuta, tra i vinili del padre dj e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. «È il risultato della mia crescita: sono maturata molto a livello artistico».

Il disco

In un mondo (discografico) nel quale i dischi hanno perso importanza a favore dei singoli, Anna sceglie comunque di prendere la via della tradizione. «I miei singoli stanno piacendo e allora ho pensato che anche un album potesse piacere», spiega.

I numeri

Anna ha già all'attivo 22 dischi di platino e 7 dischi d’oro ed è attualmente l'artista femminile più ascoltata in Italia su tutte le piattaforme digitali (dopo esserlo stato anche per il 2023), un traguardo che la rende orgogliosa. «Io arrivo davvero dal nulla, dalla mia cameretta in una città della Liguria dove non hai molti agganci. È stato un percorso un po’ particolare, di cui però vado molto fiera. C'è una responsabilità in quello che ho ottenuto e che rappresento, come artista e come donna, perché penso di avercela fatta da sola. Non importa da dove vieni, ma se ci credi puoi andare dove vuoi». E non solo ha trovato il suo posto al sole, ma lo ha fatto facendosi spazio in un mondo declinato al maschile. «Prima di me il rap al femminile non era così mainstream, io penso di averlo reso tale. In un ambiente molto maschile, la gente si è dovuto abituare».

RIPRODUZIONE RISERVATA