«Arriveremo in aeroporto con la metro» 

Ieri, nell’aula consiliare, la conferenza stampa per presentarla nel dettaglio. «Un’opera molto importante, attorno a Sestu gravitano tante realtà che ne saranno influite; contribuirà a ridurre il traffico, avrà evidenti ricadute sul piano ambientale e sociale», spiega il consigliere regionale per i Riformatori Michele Cossa, tra i maggiori organizzatori di quest’opera. A Carlo Poledrini, direttore centrale dell’Arst, il compito di spiegare nel dettaglio il percorso, che riguarda quasi cinque chilometri di linea, dal Policlinico a corso Italia, con una fermata nell’area Ateneo, e il capolinea in corso d’Italia, nel pieno centro del paese.

Alcuni, guardando la mappa del percorso, si daranno un pizzicotto. Altri, prima di convincersi che non è davvero tutto un sogno, aspetteranno di toccare con mano il metallo delle carrozze e delle rotaie, o la morbida stoffa imbottita dei sedili. Ma la metropolitana leggera anche a Sestu è proprio realtà, o almeno lo sarà nell’arco di tre anni.

Il progetto

La nuova linea

A effettuare il servizio sulla linea a doppio binario saranno quattro nuovi tram bidirezionali e climatizzati. La frequenza? «Venti minuti, in linea di massima, che possiamo ridurre anche a quindici», garantisce Poledrini. Dal Policlinico poi si potrà anche raggiungere Cagliari, fino a piazza Matteotti.

Il futuro

La conferenza è stata anche un’occasione per parlare di piani per un futuro ancora più lontano, come ha spiegato la sindaca Paola Secci: «Noi non ci fermiamo. Nei prossimi quindici o vent’anni vogliamo far arrivare la metro al centro commerciale davanti alla 131», – in altre parole la Corte del Sole – «e poi lavorando con gli altri Comuni, arriverà ad a Assemini, all’aeroporto». Un’altra tratta prevista porterà la metro a Settimo. L’investimento previsto per la linea sestese è 41 milioni, 109 per raggiungere Quartu, Quartucciu e Selargius. «Noi Comuni abbiamo sempre voluto la metro», continua Secci, «abbiamo deliberato nei nostri consigli comunali e lavorato insieme con l’Arst per avere i finanziamenti regionali. Per l’estate sarà pronto anche un parcheggio di scambio realizzato con risorse comunali fra il corso Italia e via Dante. Inoltre, lavorando con la città metropolitana, siamo riusciti a intercettare sette milioni di euro per migliorare il nostro tratto della nuova 131. Oggi è una giornata molto importante».

Città metropolitana

Alla conferenza anche Paolo Truzzu, sindaco della città metropolitana: «A Cagliari entrano ogni giorno quasi sessantamila auto, è importante ridurne il numero, senza stravolgere la vita dei cittadini. Questo è un esempio di buona politica perché tutte le amministrazioni hanno saputo dialogare», ha detto. Per arrivare qui ci sono voluti dodici anni: i primi passi per far partire i lavori risalgono al 2011. «Spesso le persone notano i tempi lunghi, e quando lo sono troppo un’opera può nascere anche già obsoleta», ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, ma non sarà questo il caso della metro di superficie: «Restituisce ai cittadini il territorio e questo è un atto di giustizia sociale».

