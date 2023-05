Arrivata la nuova ambulanza pediatrica voluta dall’associazione Il sogno di Giulia 

È arrivata la nuova ambulanza pediatrica destinata all’ospedale Brotzu, voluta dall’associazione “Il sogno di Giulia”, nata nel 2018 dopo la scomparsa della piccola Giulia Zedda a causa di un tumore. Dopo una raccolta fondi effettuata tramite eventi e concerti, il budget da raggiungere (70mila euro) è stato superato: si è arrivati a 80mila.

«Il denaro in più», spiega Eleonora Galia, presidente dell’associazione e mamma di Giulia, «lo utilizzeremo per acquistare attrezzature e presidi medici per gli ospedali pediatrici della Sardegna». L’ambulanza è un Fiat Ducato di colore fucsia. All’interno un gancio per la termo culla per il trasporto dei bambini nati prematuri dal Brotzu e dagli altri ospedali sardi al Policlinico universitario di Monserrato dove c'è la terapia intensiva neonatale. (ste. lap.)

