Arrivare agli 80 anni in questo 2025 e riuscire a entrare nella leggenda 

Se arrivi agli 80 anni vivo e senza essere finito nel dimenticatoio, o sei un mostro sacro oniente. Ognuno a suo modo ovviamente, con un elenco nutrito nel2025 che va da Rita Pavone a Wim Wenders che ci arrivano adappena una settimana di distanza: il 23 agosto il nostroscatenato mito musicale - che ha già un programma un eventomusicale a maggio a Milano - e il regista di culto di più di unagenerazione il 14 agosto. Di Wenders in Italia è attesa asettembre la regia de “Les pêcheurs de perles” di George Bizet;sul podio il francese Jérémie Roher per la ripresa del Maggioiorentino.

Che musica!

E di mostri sacri che nell'anno appena iniziato compiono 80 o 90 anni la schiera è davvero nutrita, e ad aprirla è Rod Stewartche 80 anni li compie il 10 gennaio. A giugno, tanto perfesteggiare, tornerà sul palco del Festival di Glastonbury dacui mancava da 23 anni, così per dimostrare a tutti che è ancoraun mito. Sono del resto soprattutto una serie di leggende musicali - la musica evidentemente allunga la vita – ad arrivareal traguardo degli 80. Eric Clapton, la leggenda della chitarra che ha annunciato il suo ritorno in Italia con 2 concerti all'Unipol Forum di Milano, previsti per il 27 e 28 maggio 2025, li compie il 30 marzo. Anche Keith Jarrett, che raggiunge iltraguardo l'8 maggio, sarà in tour con concerti anche in Italia:a Roma il 17 febbraio. Di Neil Young si aspetta il ritorno dopolo stop al tour, in attesa del compleanno del 12 novembre. A cuisi aggiungono, come già detto, Rita Pavone il 23 agosto e prima Bobby Solo che spegne le candeline il 18 marzo.

Gli irrequieti

Non che avere 80 anni significhi di per sé aver messo latesta a posto, anzi. Basti pensare che tra coloro che li compiono nel 2025 ci sono Cristiano Malgioglio (il 12 marzo) chefuroreggia dietro al tavolo di “Che Tempo che Fa”, e il per niente pacificato Teo Teocoli che fa 80 anni il 25 febbraio, semprepronto allo scontro polemico. Caratteri forti, anzi battaglieri,anche se da punti di vista completamente diversi, come quello diGianni Minoli (26 maggio), Claudio Lippi (3 giugno) ed EnricoMontesano (7 giugno). Del resto saranno pure ottantenni, masplendono di progetti nel cassetto, come Gianni Amelio che licompie il 20 gennaio e che con il suo “Campo di battaglia” haappena girato l'Italia in lungo e in largo.

Fuori dal set

Lontani dal set ma sempre attivi Tom Selleck, splendidoMagnum P.I., che compie 80 anni il 29 gennaio e Mia Farrow, cheli festeggia il 9 febbraio. Ancora più che mai sulla breccia ilmeraviglioso Willem Dafoe che li raggiunge il 22 luglio e cheproprio nel 2025 darà vita al settore teatro della Biennale diVenezia di cui è direttore artistico per il 25-26 del nuovomillennio.

Grande tempra

In ogni caso anche gli ottantenni sembrano avere un meraviglioso futuro se si pensa a chi, nel 2025, di anni ne fa 90 e senza paura. Per fare qualche nome: Giovanna Ralli (2gennaio); Corrado Augias (26 gennaio), Milena Vukotic (23 gennaio); Luciano Benetton (13 maggio). Per non parlare della meravigliosa Julie Andrews, 90 anni il primo ottobre e WoodyAllen che il 30 novembre chiude l'anno e pare stia preparando unnuovo film a Barcellona. Di cui ancora non si sa nulla.

