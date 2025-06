Arrivano sms dalla Asl? Sono falsi, è soltanto una truffa 

Nuove truffe telefoniche con falsi sms a nome dell'Asl Ogliastra. Il raggiro corre già in diverse regioni della Penisola, denunciato anche da diverse Asl sarde negli ultimi giorni. Numerose segnalazioni arrivano anche dal territorio ogliastrino. I messaggi provengono da numeri con prefisso 895 e invitano a richiamare per informazioni importanti da parte del servizio Cup. Il messaggio può sembrare all'apparenza autentico, poiché si utilizza un linguaggio in apparenza tipico del settore sanitario.

L'Asl Ogliastra invita dunque a prestare attenzione ai messaggi fraudolenti inviati da un falso servizio Cup: «Numerosi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio sms contenente l’invito a chiamare gli uffici Asl ad un numero con prefisso 895, per comunicazioni sanitarie che li riguarderebbero – spiegano dall'azienda sanitaria -. Si tratta di un messaggio non proveniente dai nostri uffici, per cui si raccomanda ai cittadini di non rispondere e non comporre il numero indicato, la cui finalità è probabilmente quella di far chiamare un’utenza a pagamento con lo scopo di consumare il credito telefonico della vittima. Oltre a non rispondere, occorre evitare di aprire allegati o cliccare su eventuali indirizzi web che vengono indicati».

