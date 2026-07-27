Arrivano sessanta nuovi lampioni a Led 

Sessanta nuovi punti luce a tecnologia Led illumineranno le principali strade di Sant’Andrea Frius. Sono stati affidati in via definitiva i lavori del primo lotto per la riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica del centro abitato e degli impianti sportivi. Il cantiere dovrebbe aprire a settembre.

L’intervento, dal costo complessivo di 315mila euro, sarà finanziato per circa la metà dalla Regione attraverso l’assessorato dei Lavori pubblici nell’ambito del Programma Sardegna Fesr 2021-2027 dedicato alla transizione verde. La quota restante sarà coperta dal Comune.

Il progetto prevede la sostituzione di sessanta sostegni e dei relativi corpi illuminanti con nuove armature Led. I lavori interesseranno soprattutto le principali direttrici del paese e le traverse interne delle statali 387 e 547, con interventi in via Cagliari, via Libertà e via Garibaldi.

L’obiettivo è ridurre i consumi energetici e i costi di gestione e manutenzione, migliorando allo stesso tempo la qualità dell’illuminazione, la sicurezza urbana e la valorizzazione degli edifici pubblici e privati. L’appalto apre ora la fase operativa del progetto del Comune.

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