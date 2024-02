Arrivano Schlein, Calenda e Salvini 

Elly Schlein ritorna in Sardegna. La segretaria del Pd sarà domani ad Alghero, alle 18 al Cinema Miramare, per un incontro pubblico con la leader del Campo largo Alessandra Todde. La sua visita, dunque, non sarà in concomitanza con quella del presidente del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte, nell’Isola dal 15 al 17 febbraio.

Due giorni in Sardegna – sabato a Sassari e Nuoro e domenica a Iglesias e Cagliari - per Carlo Calenda. Il segretario di Azione arriva a ridosso del voto del 25 febbraio e, per l’occasione, presenterà il suo libro “Il Patto. Oltre il trentennio perduto”. All’hotel Grazia Deledda di Sassari sarà protagonista alle 11 di una tavola rotonda con il candidato della Coalizione sarda Renato Soru e il presidente di +Europa Federico Pizzarotti. Nel pomeriggio a Nuoro, alle 17.30, Calenda parteciperà all’inaugurazione della sede di Azione in viale Trieste. Il giorno dopo alle 10 a Iglesias è in programma un incontro con i sindacati e una delegazione di operai di Eurallumina, Portovesme srl e Sider Alloys. Con loro discuterà delle vertenze industriali di cui si era occupato da vicino da ministro dello Sviluppo economico nei Governi Renzi e Gentiloni. Ultima tappa della visita a Cagliari, alle 18 al T-Hotel. Domenica ritorna nell’Isola anche il leader della Lega Matteo Salvini che si tratterrà fino a lunedì.

