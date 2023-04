Arrivano nuovi rinforzi  al San Giuseppe: c’è un’altra anestesista 

Arrivano rinforzi sll’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili. È operativa da alcuni giorni un’altra anestesista, Roberta Lenza, che supporta le attività del presidio. Oltre a coprire i turni, le reperibilità, la professionista collabora con Salvatore Burrai, medico specialista in chirurgia plastica del dipartimento di Chirurgia dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari diretto da Raffaele Sechi. Il chirurgo ha già effettuato oltre 240 interventi. «Si tratta di un ulteriore tassello che va ad aggiungersi ai professionisti che stanno decidendo di svolgere la loro attività nei territori dell’azienda di Cagliari, dopo aver maturato esperienza in presidi della Città metropolitana», ha spiegato Marcello Tidore, manager della Asl di Cagliari, «la direzione, qualche mese fa, aveva avviato questo progetto per contribuire a ridurre le liste di attesa per alcune prestazioni di chirurgia plastica programmata e di rilanciare e potenziare l’attività chirurgica del San Giuseppe, valorizzando le risorse esistenti, integrandole con altri professionisti».

Nell’ospedale si fanno attualmente due sedute operatorie settimanali, nei due ambulatori, quello del Marino e quello del San Giuseppe, vengono effettuate 18 prime visite tramite Cup (centro unico di prenotazione) settimanali. Le agende sono piene fino ad agosto 2023. «Da settembre», ha spiegato Burrai, «abbiamo effettuato oltre 400 prime visite, i nostri pazienti vengono da tutta la Sardegna per eseguire interventi come l’asportazione di voluminose formazioni cutanee e sottocutanee, malformazioni congenite o acquisite, ulcere e lesioni che richiedano ricostruzioni tissutali con lembi cutanei, innesti di cute e matrici dermiche».

La presenza di questa figura professionale permetterà di ridurre il ricorso a figure esterne. Verranno così ridotti i costi sanitari e nello stesso tempo potrà garantire una continuità assistenziale nel rapporto medico-paziente e assicurare una migliore presa in carico e qualità nelle cure che i cittadini chiedono ormai da diverso tempo.

