Arrivano norme anti-malamovida 

Milano. Il capoluogo lombardo mette un argine alla malamovida. La Giunta ha approvato una delibera che comprende diversi strumenti tra cui un nuovo regolamento con cui il Comune potrà arrivare a contingentare e limitare le nuove aperture di locali nelle zone rosse, cioè considerate già a rischio. L’esigenza di limitare la movida più selvaggia nasce dal fatto che negli ultimi anni in città si sono moltiplicati i luoghi di divertimento all’aperto fino ad arrivare a quindici. Alle zone già note come i Navigli, la Darsena, Duomo, corso Garibaldi negli anni si sono aggiunte quelle di Lazzaretto, Bicocca, via Melzo, Nolo, per citarne solo alcune. È poi arrivata anche la giurisprudenza, con la recente sentenza della Cassazione che ha imposto al Comune di Brescia di risarcire i cittadini per la movida chiassosa e quindi Milano ha deciso di intervenire.

La scelta

«Dove ci sarà un indice di criticità potremo introdurre delle regole per contingentare nuove aperture - ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli -. Potremo mettere un blocco delle nuove autorizzazioni o una contingentazione delle nuove». Il nuovo regolamento, che dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale, nascerà dopo un monitoraggio in cui la città sarà divisa in zone di criticità. Le ordinanze e le misure che verranno applicate saranno conseguenza della zona di criticità a cui un’area appartiene e non saranno valide indifferentemente per tutta Milano.

Saranno subito valide invece altre restrizioni. Come i limiti di orario per i dehors e gli spazi esterni dei locali dove sarà necessario. Le ordinanze che vietano la vendita di bevande in vetro, che di solito hanno una durata di 30 giorni, potranno diventare strutturali ed essere applicate per diversi mesi nelle zone più problematiche. Ci saranno poi sanzioni per chi non rispetta gli orari o gestisce male i dehors. A Milano dal 2003 al 2022 sono cresciuti del 58% gli esercizi pubblici, quasi 10 mila in più.

