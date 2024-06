Arrivano le telecamere per vigilare sulla zona 

Nuovi occhi elettronici a vigilare sul paese per potenziare la sorveglianza sui luoghi più sensibili di Domusnovas.

Grazie ad uno stanziamento comunale di circa 20 mila euro sono state appena installate (e sono già in funzione) 7 nuove telecamere di ultima generazione, disposte tra l’area degli insediamenti produttivi de s’Acqua Sassa, il parco Scarzella e l’area della Carruba, nel rione Cracchera. «Non c’è nessun allarme specifico, - dichiara l’assessore ai Servizi tecnologici Fabrizio Saba - abbiamo voluto installare le nuove telecamere unicamente per scopi preventivi e di deterrenza legati ad eventuali atti di vandalismo o abbandono indiscriminato di rifiuti. Sostanzialmente abbiamo seguito le linee guida indicate dalla Prefettura che consiglia l’individuazione e la maggior sorveglianza di tutti i punti più sensibili di ogni comune». Ben 4 i dispositivi elettronici che sono stati posizionati nell’area industriale situata a pochi chilometri dall’abitato: da alcuni giorni due di queste sorvegliano ingressi e uscite nel principale punto d’accesso dell’area pip. «Sono dispositivi capaci di lettura automatica delle targhe, - spiega l’assessore - ci consentiranno di monitorare al meglio ingressi e movimenti nell’area». Nella stessa zona 2 sono puntate sull’area dell’ecocentro ed altre 2 sull’area giochi del parco Scarzella, facendo di via Cagliari la strada maggiormente sorvegliata. Una, infine, è stata posizionata a La Carruba, vicino l’area fitness che presto sarà inaugurata.

