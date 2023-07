Arrivano le strisce rialzate 

Dopo la realizzazione della segnaletica orizzontale, in via Beethoven arriva anche l’attraversamento pedonale rialzato. Continuano i lavori nell’arteria dove è presente una scuola e il palazzetto dello sport che una volta conclusa la ristrutturazione, sarà riaperto al pubblico e agli atleti.Questo per garantire la sicurezza dei pedoni, così come è già stato fatto in via Salieri. Proprio per limitare la velocità già quando era stata rifatta la segnaletica erano state ristrette le corsie nell’attesa della realizzazione ai lati della strada della cic labile.

