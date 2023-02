Arrivano le risorse per il Palasport 

Doveva essere il punto principale all’ordine del giorno del Consiglio di ieri. E in effetti tutto faceva pensare che sarebbe stato così. Perché quando i consiglieri sono arrivati in aula alle 18 e hanno trovato sul banchi il libro della Caritas di Cagliari, “La carità via della pace”, in molti hanno pensato che fosse la volta buona per affrontare le novità del regolamento di sicurezza e polizia urbana. Invece, la discussione sul documento è slittata ancora. “Assorbita” da un dibattito lunghissimo (con intervento finale del sindaco Paolo Truzzu) su una variazione di bilancio da 45 milioni di euro con cui il Comune incamera ufficialmente i soldi per costruire il Palasport (25 milioni e gara chiusa entro il 31 marzo) e per il progetto guida per Sant’Elia legato allo stadio (20 milioni di euro), vale a dire la famosa ricucitura del quartiere con il resto della città voluta dal Comune.

La variazione: è scontro

La discussione si focalizza praticamente sulla variazione di bilancio: tra la maggioranza che parla di «opportunità per la crescita della città» e l’opposizione che (seppure con dei distinguo, vedi Camilla Soru, Pd) si astiene «esclusivamente per ragioni politiche, non perché non vogliamo le opere». «Questa variazione è essenziale per Sant’Elia», dice Roberto Mura, capogruppo del Psd’Az. «Chi non la vota non vuole il bene del quartiere», aggiunge. Tutta l’opposizione respinge le accuse. «Ci asteniamo perché questa amministrazione continua a fare pianificazione di opere ma non riesce neppure a chiudere il ponte ciclopedonale», dice Marzia Cilloccu, Progetto Comune per Cagliari. «Politicamente contestiamo la scelta dell’amministrazione di utilizzare i 20 milioni destinati a Sant’Elia non per la rigenerazione del quartiere ma per realizzare infrastrutture che erano funzionali al progetto guida del 2019 di cui oggi non si comprende l’utilità», aggiunge Matteo Lecis Cocco Ortu, Pd.

Il sindaco

Tocca al sindaco chiudere il cerchio: «Non voglio convincere la minoranza votare a favore, anzi questa astensione ci fa pure una cortesia», dice. E ancora: «Dite che ci sono dei problemi, è vero, ci sono. ma vedo in voi anche un bel po’ di confusione. Abbiamo fatto due deliberazioni che hanno portato al progetto guida e alla variante che avevano come obiettivo proprio la ricucitura con Sant’Elia. La necessità è che quel quartiere sia un pezzo di città e non un pezzo separato di città. Con questa delibera che mette i soldi diamo seguito alle scelte di questo Consiglio. Se poi qualcuno dice che volgiamo risolvere i problemi di Sant’Elia con questi interventi, rispondo no. Ma la realizzazione delle strade che trasformeranno viale Ferrara, la creazione di servizi», come il Palasport, come lo stadio, come il parco degli Anelli, magari pure un museo al posto del centro commerciale, «sono presupposto per la crescita del quartiere».