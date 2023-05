Arrivano le risorse per bar e ristoranti chiusi da gennaio  

La Regione ha stanziato mezzo milione di euro nella Finanziaria lo scorso febbraio. Adesso il Comune, dopo aver approvato il bilancio, si prepara a pubblicare il bando mediante il quale trasferirà le risorse alle attività commerciali (bar, ristoranti e gelaterie) di via Dettori, chiuse dall’8 gennaio scorso per il rischio crolli delle palazzine. Per capire come distribuire il pacchetto di aiuti, l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia ha incontrato ieri mattina i gestori delle attività. «Il nostro obiettivo è quello di snellire il più possibile la procedura per mettere in condizione le imprese di ottenere le risorse per loro fondamentali», dice. «C’è una società che, dopo aver sentito le esigenze di tutte le attività commerciali, per conto dell’amministrazione scriverà al più presto il bando per la distribuzione delle risorse», aggiunge.

Da definire, in questa fase, i criteri di accesso al bando e quelli per la ripartizione dei fondi. Per il momento dovrebbero poter partecipare le attività commerciali che hanno avuto un calo di fatturato del 40%, ma dal momento che le esigenze sono diverse per ciascuna attività, sono allo studio altri parametri, e solo quelle presenti all’interno della “zona rossa” di via Dettori; ma anche in questo caso non è escluso (ma si tratta solo di un’ipotesi) che si possa ampliare la platea dei beneficiari, ammettendo ai contributi anche quelle attività immediatamente adiacenti a via Dettori che, è vero, hanno continuato a lavorare ma lo hanno fatto con difficoltà e perdite altrettanto significative. «Al più tardi lunedì prossimo, incontreremo nuovamente gli imprenditori colpiti per definire con loro il pacchetto di risorse», spiega ancora Sorgia.

E loro, le imprese, dicono di essere abbastanza soddisfatte: «Diamo atto al Comune di aver agito tempestivamente e con un unico obiettivo, metterci nelle condizioni di poter beneficiare quanto prima dei ristori messi a disposizione dalla Regione», dice Sergio, della gelateria Stefino. «L’obiettivo manifestato dall’amministrazione è di erogare quanto prima le risorse», gli fa eco Alessandro Olisterno, del Maverick. ( ma. mad. )

