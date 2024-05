Arrivano le reliquie: cambia il traffico  

Dopo la riunione di giovedì, è stata firmata ieri l’ordinanza che prevede una serie di modifiche al traffico in occasione dell’arrivo delle reliquie di Sant’Elena.

Sabato prossimo 18 maggio dalle 8 alle 12, sarà chiuso il traffico e istituto il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di piazza Azuni dove alle 10 è previsto il raduno dei fedeli e inoltre di via Marconi nel tratto compreso tra via Brigata Sassari e via Eleonora d’Arborea, piazza Sant’Elena nel tratto antistante il sagrato della basilica, via Parrocchia, via Diaz tra via Zara e via D’Annunzio, via Eleonora d’Arborea tra via Dante e via Marconi e via Dell’Oratorio.

Ancora divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Diaz, tra via D’Annunzio e via Firenze, eccetto per i veicoli di soccorso e per quelli delle forze armate e di pubblica sicurezza. Le auto in arrivo da via Zara, all’incrocio con via Diaz avranno l’obbligo di svoltare a sinistra.

Il traffico sarà poi chiuso per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo con le reliquie nelle vie Marconi, piazza Sant’Elena, Eleonora d’Arbora fino all’ingresso in chiesa dove ci sarà la messa celebrata dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. Nei prossimi giorni saranno sistemati tutti i cartelli in modo da avvisare per tempo gli automobilisti. La Polizia locale potrà in caso di necessità decidere di attuare altre modifiche.

