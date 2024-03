Arrivano le multe per i siti “pirata” 

Sono in arrivo le prime multe per chi ha guardato eventi sportivi attraverso siti o applicazioni pirata e potrebbero essere anche salate. È il nuovo capitolo della battaglia avviata dalle istituzioni e dalle società calcistiche che ha portato alla nascita del cosiddetto Piracy Shield , lo scudo che consente di interrompere le trasmissioni illegali delle gare e di individuare i responsabili.

La piattaforma

A dare l'annuncio il commissario Agcom, Massimiliano Capitanio. «Forse non è ancora chiaro che, a breve, arriveranno sanzioni da 150 a 5000 euro - ha scritto sui social - e questo, come per tutte le multe, è un passaggio che si vorrebbe evitare ma che si è reso necessario, anche perché chi fa business illegalmente sta facendo credere agli ignari utenti che non succederà nulla (utente avvisato...)».

La piattaforma Piracy Shield è attiva dal primo febbraio 2024 e consente una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all'ordine cautelare emanato dall'Agcom in caso di diffusione illecita di contenuti protetti. I nuovi poteri dell'Autorità, frutto della legge di settore approvata la scorsa estate e del successivo regolamento attuativo, consentono di effettuare il blocco degli Fqdn (il nome di dominio completo per un computer o host specifico su Internet) e degli indirizzi Ip, destinati univocamente alla trasmissione illegale, entro trenta minuti dalla segnalazione. Un aspetto, quello della celerità dell'intervento, particolarmente importante per le partite di calcio, che durano 90 minuti.

I contenuti

Per questo la Lega di Serie A ha spinto fortemente per l'adozione dello scudo, che ha già portato, in poco più di un mese di utilizzo, alla disattivazione di centinaia di migliaia di Ip pirata e di Fqdn. Ora è la volta di chi usufruisce dei contenuti che, dopo aver finora goduto di una situazione di impunità di fatto e aver dovuto al massimo fare i conti con l'interruzione dello streaming, potrebbe vedersi costretto a pagare una multa. La sanzione potrebbe arrivare non solo agli utenti di Iptv o portali web clandestini, ma anche anche a chi ha scaricato le app, ormai strumento principale per la diffusione dei contenuti illeciti, dagli store digitali.

Capitanio ricorda che «nel frattempo anche la Spagna si muove nella stessa direzione».

