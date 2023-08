Arrivano le “Frecce”, modifiche al traffico 

Arrivano le Frecce tricolori e sabato e domenica, dalle 14 alle 21, cambiano la circolazione e la sosta nella zona del Poetto.

Sabato sarà vietato il transito in viale Poetto in direzione Poetto, nel tratto tra via San Bartolomeo e piazza Arcipelaghi ma sarà consentito l'attraversamento di viale Poetto per chi percorre via Vergine di Lluc;divieto di accesso in via Tramontana, direzione viale Poetto, dalla rotonda con via San Bartolomeo;da via Vergine di Lluc sarà vietato svoltare a destra all'incrocio con viale Poetto e, dunque, sarà obbligatorio andare dritti o girare a sinistra verso l’Amsicora; da via S'Arrulloni non si potrà girare a sinistra all’incrocio con viale Poetto ma si potrà andare solo a destra, verso l’Amsicora.

Vietato il transito nel lungomare Poetto dall'incrocio con piazza Arcipelaghi; in via Rodi sarà obbligatorio girare a sinistra all'incrocio con via Isola San Pietro; anche all'incrocio con via dell'Idrovora sarà obbligatoria la svolta a destra in direzione via Isola San Pietro, alla quale non potrà accedere chi arriva dall'incrocio con il lungo Saline. Non si potrà accedere al Lungo Saline in direzione Cagliari dalla rotonda di via Idrovora, che sarà inaccessibile dalla rotonda con il lungo Saline. Chi percorre via Ippodromo in direzione lungomare Poetto, all'incrocio con via Ausonia dovrà svoltare a destra in via Ausonia dalla quale si dovrà svoltare a sinistra all'incrocio con via Ippodromo. Transito vietato anche in viale Europa da via Vidal.

Domenica per tutta la giornata, da mezzanotte alle 9 di sera sarà vietata la sosta in via Isola San Pietro (ambo i lati), nell’area parcheggio con accesso da via isola S.Pietro, in via Ippodromo tra via Ausonia e via dei Fantini; nel Lungomare Poetto altezza stabilimento Aeronautica, in piazza degli Arcipelaghi (area ex distributore e area sterrata).

