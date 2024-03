Arrivano le ecoisole automatiche 

Genneruxi, Amsicora, Villanova, Pirri per cominciare. Poi il resto della città. Le isole ecologiche arrivano in città. Alla fine dell’anno, dopo una prima fase di sperimentazione con 10 postazioni, saranno 35 i nuovi centri di raccolta supertecnologici che consentiranno una raccolta differenziata automatizzata, agevolando i residenti nel corretto smaltimento di carta e cartone, plastica, vetro, latta e lattine, e rifiuti organici. Inizialmente non ci sarà la possibilità di conferire il secco perché, come noto, questo viene calcolato con il sistema della tariffa puntuale. «Si tratta di infrastrutture progettate per complementare il sistema di raccolta porta a porta», che resta il principale sistema di conferimento, «che mirano a rendere il processo di differenziazione più efficiente, accessibile e semplice per i cittadini», ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu.

La novità

Quando entreranno in funzione, «ci vorrà un mese prima che le isole siano operative», dice l’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino, le nuove ecosisole automatiche potranno essere utilizzate in ogni momento, tutti i giorni h24, indipendentemente dal calendario di raccolta porta a porta, ma bisognerà rispettare determinate frequenze: per tutta la fase sperimentale, infatti, ogni cittadino potrà conferire l’umido due volte in un trimestre, mentre carta, vetro e plastica una volta, sempre ogni tre mesi (dall’1 aprile al 30 giugno, dall’1 luglio al 30 settembre e dall'1 ottobre al 31 dicembre). «Ogni cittadino riceverà una dettagliata comunicazione che spiegherà le modalità di funzionamento con l’indicazione della specifica ecoisola di suo riferimento», spiega ancora Guarracino. Giusto per intendersi: all’ecoisola numero 28 di via Euro potranno accedere i residenti di via Africo, Sarrulloni, Favonio, Garbinio, Ghibli, Grecale, La Palma, Levante, Libeccio, Tramointana, etc. Per ogni isola ecologica verranno indicate le strade di riferimento e ogni cittadino riceverà la comunicazione nelle prossime settimane nella propria cassetta della posta.

La card

Per utilizzare l’Ecoisola occorrerà strisciare nell’apposita fessura la ecocard (quella che si utilizza per conferire all’ecocentro), quindi si dovrà selezionare il tipo di rifiuto che si intende conferire, inserendolo poi all’interno dello sportello dedicato. Quando i contenitori interni sono pieni è la stessa macchina ad avvisare gli operatori del servizio per il loro svuotamento. Quindi, se sul display compare la scritta “contenitore pieno/chiuso” non si dovranno introdurre rifiuti. Per evitare possibili vandalismi, inoltre, le Ecoisole sono dotate di un sistema antintrusione. «Questa iniziativa, che rappresenta un altro “pezzo” del sistema di raccolta porta a porta», dice Truzzu «potrà contribuire a far superare la quota del 76% di raccolta differenziata, che già ha premiato Cagliari posizionandola al secondo posto fra le città capoluogo italiane più virtuose». «Stiamo studiando come migliorare ancora la percentuale quella percentuale», aggiunge l’assessore Guarracino. «Stiamo facendo una programmazione che ci consentirà di arrivare all’80% della differenziata, accedere agli sgravi fiscali previsti dalla Regione e abbattere così la Tari», dice ancora.

La mappa

Alcune isole, in via San Tommaso D’Acquino, in via Palestrina, in via Firenze, per esempio, sono già state posizionate. Altre, invece, in via Mameli, in via Garavetti, solo per citare qualche esempio, bisogna aspettare l’ok del Paesaggio. meno di un anno e tutto il sistema sarà a regime in tutta la città. «La speranza», dicono, «è che le ecoisole non diventino strumento per creare attorno piccole discariche».

