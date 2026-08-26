Arrivano le deleghe per i consiglieri di maggioranza 

Mini-deleghe ai consiglieri di maggioranza per potenziare l’azione amministrativa: dopo ed il necessario cambio di Statuto in Consiglio Comunale (contestato dalla minoranza per l’ulteriore riduzione delle attrezzature disponibili e degli spazi di aggregazione) la maggioranza è passata ai fatti con la distribuzione di nuovi compiti, secondo le competenze di ciascuno, ai quattro consiglieri della lista “Il paese che vorrei”. Già capogruppo, Arianna Porcu sarà la responsabile della Transizione Digitale e della Comunicazione, il collega Roberto Piras sarà il titolare della Pubblica Sicurezza, Sabrina Vacca si occuperà delle Attività Produttive e Nicola Mancosu dello Sport. «Contribuire alla crescita dello sport nel mio paese - dice Mancosu - è un’enorme soddisfazione ma anche una grossa responsabilità. Le priorità sono quelle di ultimare i lavori all’impianto sportivo Ivo Fadda e spingere affinché si possano aumentare gli sport praticati e le società di gestione». Più volte assessora, Arianna Porcu si è sempre occupata di Transizione Digitale: «Per me - dice - si tratta del naturale prosieguo di un lavoro iniziato 11 anni al quale sommerò ora le competenze sulla Comunicazione. Siamo un gruppo coeso e tutti daranno il massimo per il bene della collettività».

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