«Arrivano le cicogne, questo impianto non può sorgere qui» 

Eleganti e maestose in mezzo a un prato. Sembravano mostrarsi in tutta la loro bellezza le due cicogne bianche che ieri pomeriggio sono state notate nelle campagne fra Tiria e San Quirico. «E soprattutto sembrano voler dire “giù le mani da queste terre”» ripete Antonello Garau, portavoce del Comitato per la tutela e la qualità della vita. Già, perché i terreni scelti dalle cicogne per fare il nido sono gli stessi in cui la San Quirico solar power (braccio sardo della Clp project di Bolzano) vorrebbe realizzare un impianto ibrido solare termodinamico.

Il territorio

Il progetto, presentato nel 2014 negli uffici comunali, intende realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica attraverso pannelli solari e una centrale a biomasse (che dovrebbe bruciare 75 tonnellate di legna al giorno). Investimento di oltre 80 milioni che, secondo i promotori, potrebbe creare nuovi posti di lavoro e un notevole indotto. Le promesse e le rassicurazioni da parte della ditta non hanno mai convinto i cittadini, in particolare i residenti nelle borgate di Tiria e San Quirico che da subito si sono opposti all’iniziativa. Insieme a loro anche i Comuni di Oristano, Palmas, Villaurbana, Siamanna, la Provincia e altre associazioni che hanno dato battaglia. Nel 2019 la Regione ha negato l’autorizzazione unica per mancanza delle aree disponibili; la ditta ha impugnato e si è andati avanti a suon di ricorsi. Nei giorni scorsi una sentenza del Tar ha dato ragione alla Solar power ritenendo che la convenzione siglata con il Comune di Oristano nel 2014 sia ancora valida. Ora c’è attesa per il pronunciamento del Consiglio di Stato (anche alla luce del verdetto del Tar).

Ambiente

Al di là delle battaglie legali, la risposta più chiara arriva proprio da quelle due splendide cicogne. «Qui abbiamo anche la gallina prataiola – ripete Antonello Garau - questa è una zona agricola, con un equilibrio ambientale delicato che non può essere messo in pericolo da un impianto industriale a carattere prettamente speculativo». Nell’area, ai piedi del Monte Arci, sorgono aziende agricole, agriturismo, un’agrimacelleria, «vivono oltre 600 persone che non potrebbero respirare i fumi di un impianto simile».

RIPRODUZIONE RISERVATA