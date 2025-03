«Arrivano in tanti ma poi se ne vanno: qua trovano il nulla» 

Tra i box di Sant’Elia da tempo ormai si vedono più spazi vuoti che quelli occupati da frutta e verdura, carne, pane e pesce. Un via vai che non c’è più nemmeno il sabato mattina, giorno tradizionale di mercato, che testimonia che i fasti di un tempo sono lontanissimi. Sabato scorso, però, è successo qualcosa. «Si sono viste diverse persone che non frequentano abitualmente questo mercato. Probabilmente clienti di San Benedetto», conferma Marco Mantega, box di salumeria a Sant’Elia. Cercavano soprattutto il pesce. «Poi, però, una volta entrati, non avendo trovato quasi nulla sono andati via», aggiunge.

Sì, perché dei trenta box che presenti a Sant’Elia, appena sei sono occupati: una panificio, due macellerie, una salumeria, e due frutta e verdura. Eppure, della vita economica e sociale cagliaritana, questo tipo di commercio, in questo quartiere per il quale l’amministrazione ha in mente un grande piano di sviluppo, resta parte essenziale: certo, molto meno remunerativa rispetto al passato, però chiaramente identitaria e (quindi) necessaria. La ristrutturazione del mercato di San Benedetto potrebbe essere considerata come una sorta di “prototipo metodologico” per intervenire anche su Sant’Elia. Ci sperano i concessionari. Ci spera il quartiere. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA