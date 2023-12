Arrivano in contributi per le società sportive 

Oltre 6 mila euro sono stati bilanciati nei giorni scorsi dalla Giunta comunale di Fluminimaggiore, presieduta dal sindaco Paolo Sanna, per assegnare i contributi alle diverse società sportive operanti nel centro ex minerario.

«Si tratta di fondi del bilancio comunale – spiega Alessandro Matta, assessore comunale allo sport – risorse che abbiamo voluto stanziare per i contributi richiesti dalle associazioni sportive, con le rendicontazioni delle spese sostenute nel secondo semestre del 2022 e il primo semestre dell’anno in corso. Sono piccole somme ma importanti per le attività che svolgono le nostre assicurazioni dilettantistiche». Per favorire la promozione dello sport nel territorio, l’amministrazione comunale sta lavorando anche sulle manutenzioni degli impianti sportivi. «Stiamo provvedendo al ripristino dei due defibrillatori in utilizzo nel campo da calcio e in quello da tennis – conclude Alessandro Matta – che avevano le certificazioni scadute. Poi stiamo provvedendo al potenziamento dell’illuminazione delle due palestre comunale, sempre con l’intento di valorizzare l’importante attività svolta dalle associazioni sportive locali nella nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA