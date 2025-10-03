Arrivano i vacanzieri  e Capoterra pensa  alla tassa di soggiorno 

Sorpresa: Capoterra scopre la sua vocazione turistica. Prima solo accennata, adesso più concretamente. «I numeri ufficiali della stagione 2025 non sono ancora disponibili, ma dalle prime stime abbiamo avuto 50mila presenze quest’estate e numeri in crescita nei due alberghi, nei B&B, negli affittacamere, mentre abbiamo già il riscontro ufficiale dell’andamento dei parcheggi gestiti dal Comune a Maddalena spiaggia, molto positivi»: è il bilancio dell’assessore al Turismo Gianluigi Marras. Al punto che «si potrebbe ipotizzare di varare già dal prossimo anno la tassa di soggiorno, per migliorare i servizi e rendere la nostra città sempre più appetibile per i vacanzieri. Ma sarà opportuno parlarne prima con gli operatori, trovare un accordo».

Discorsi che sembravano fantascienza anche solo dieci anni fa in una città rivolta culturalmente più verso la montagna che non al mare, ma tant’è. «Abbiamo una posizione strategica – interviene la vice sindaca Silvia Sorgia – a metà strada tra Cagliari e Pula. Ho intercettato diverse volte concittadini che si sono presentati allo sportello Suape del Comune per avviare un affittacamere, un bed and breakfast. Abbiamo la possibilità di puntare non solo sulla vicinanza con il mare, ma anche sui percorsi naturalistici a Gutturu mannu. Io personalmente credo anche nelle potenzialità del cammino di Sant’Efisio che sta muovendo i primi passi. Anche se la vera svolta negli ultimi anni è stato l’abbellimento del litorale».

Il Comune gestisce direttamente i parcheggi di Maddalena spiaggia e in questo caso i numeri sono già ufficiali: nel 2024 il Comune aveva staccato 13.636 biglietti per un incasso di circa 25 mila euro, quest’anno 33.523 tagliandi per un introito di 35.255 euro.

Rosalba Succu è la titolare del chiosco di Maddalena spiaggia: «Lavoriamo qui dal 2021, abbiamo visto gli sforzi del Comune per valorizzare la zona e stiamo raccogliendo i frutti. Forniamo lettini e ombrelloni anche all’hotel Santa Gilla, che da solo traina l’intero settore turistico di Capoterra. Dopo un giugno eccezionale, luglio è stato leggermente in calo, poi ottimi i numeri di agosto e settembre e abbiamo turisti del Nord Europa anche adesso, a ottobre. L’unica incognita è la nuova Statale Sulcitana: dirotta gli automobilisti lontano dal litorale di Capoterra, ma potrebbe anche rivelarsi un vantaggio».

Patrizia Caria quest’anno ha aperto il B&B “Su Presciu”. «È andata bene, noi crediamo in uno sviluppo turistico per Capoterra. Abbiamo avuto tanti stranieri, in maggioranza, e siamo abbastanza soddisfatti. Le richieste dei vacanzieri? Più servizi, nel senso di strade migliori oppure di trasporto pubblico più efficiente verso le spiagge di Pula e Chia ma anche verso Cagliari».Anche per Pierluigi Frongia de “Il Melograno” la stagione è stata positiva: «I numeri sono in costante crescita negli ultimi anni, anche se si lavora essenzialmente durante l’estate. Al termine di una giornata trascorsa quasi sempre al mare i turisti vorrebbero distrarsi con qualche spettacolo musicale, trascorrere la serata in un’isola pedonale organizzata: è quello che scrivono nelle recensioni».Uno dei primi a credere nella ricettività a Capoterra è stato Pasquale Mascia, che ha aperto da 15 anni il “Borgo degli ulivi”: «I numeri sono in costante crescita, occorre a mio avviso lavorare in sinergia tra i titolari delle strutture e investire nei trasporti pubblici Trovare un bus per le spiagge il sabato e domenica per un turista è un incubo».

«È proprio una lacuna – chiude l’assessore Marras – che si potrebbe colmare con la tassa di soggiorno».

