Arrivano i turisti: a Cala Goloritzè comincia la stagione 

Tanti escursionisti in giro nel Supramonte, B&b e ristoranti operativi come in alta stagione e un centinaio di turisti che hanno deciso di trascorrere la giornata a Cala Goloritze'. È iniziata cosi, ieri, la stagione turistica 2025 a Baunei e dintorni, complice una giornata estiva dopo una settimana quasi autunnale. «Le vacanze pasquali solitamente aprono la stagione turistica ma quest'anno Pasqua cade il 20 aprile e così abbiamo deciso di anticipare l'apertura - spiega Paolo Mereu del Bar Su Porteddu - visto il movimento di escursionisti che già da qualche giorno anima il nostro territorio; oggi sono scesi in spiaggia oltre cento turisti, segno che in tanti aspettavano il bel tempo dopo il meteo incerto delle ultime settimane».

A breve partirà anche il servizio di accoglienza e monitoraggio accessi organizzato dal Comune, che anche quest'anno prevede 250 persone presenti contemporaneamente in spiaggia come "numero chiuso" a garanzia della tutela dell'integrità della spiaggia famosa per le sue acque cristalline e i suoi bianchi ciottoli.

«Il ticket per Goloritze' sarà operativo dalla settimana pasquale - spiega il sindaco di Baunei Stefano Monni - e stando alle previsioni si prospetta una stagione turistica impegnativa quanto a a presenze e servizi da garantire ai visitatori».

