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Arbus.
14 aprile 2026 alle 00:12

Arrivano i segnali turistici lungo la Costa verde 

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Dopo anni di attesa, tra polemiche e proteste, ci siamo: la Giunta comunale di Arbus dà il via libera al potenziamento della segnaletica turistica lungo i 47 chilometri della Costa Verde. Con l’approvazione del progetto esecutivo denominato “Nuova segnaletica verticale nelle località turistiche”, l’amministrazione compie un passo concreto verso la valorizzazione delle proprie borgate marine.

Il provvedimento, nato dalla proposta della Giunta di Paolo Salis, formalizzata dal responsabile del settore tecnico, si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo del territorio, resa possibile anche grazie ai proventi della tassa di soggiorno. Il Comune dispone di 100.852,09 euro, fondi da investire per la valorizzazione delle borgate marine e turistiche.

In questa prima fase, l’esecutivo ha individuato una disponibilità economica di 33 mila euro per realizzare un sistema aggiornato ed efficace di cartellonistica nelle principali località costiere: Torre di Flumentorgiu, S’Enna de S’Arca, Pistis, Porto Palma, Funtanazza, Gutturu de Flumini, Portu Maga, Piscinas e Scivu. «L’intervento – ricorda l’assessore, Alessandro Pani- mira a migliorare l’accessibilità e l’orientamento dei visitatori, nel rispetto delle normative vigenti in materia di definizione e delimitazione dei centri abitati. Una scelta che punta a rafforzare l’identità turistica del litorale, valorizzandone paesaggi e peculiarità, soprattutto porre fine ad un problema significativo per gli ospiti che incontrano difficoltà a raggiungere le destinazioni e disorientamento dove hanno prenotato la vacanza al mare del Medio Campidano». (s. r.)

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