Arrivano i Safety point in autostrada:  maxi smartphone per chiedere aiuto   

Frosinone. Un totem come un enorme smartphone pronto per collegare in video e audio con la Polizia stradale per chiedere soccorso o assistenza. È sufficiente un semplice tocco sullo schermo e parte la connessione.

Il primo Safety point sulla rete autostradale italiana è stato inaugurato ieri dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e dal capo della Polizia, Lamberto Giannini, nell'area di servizio Casilina est sulla A1 in territorio di Castrocielo, in provincia di Frosinone.

«Per chi reitera comportamenti imprudenti al volante, non basta la sospensione della patente. Per quello che mi riguarda, tu la patente non la vedi più perché errare è umano ma perseverare, in questi casi «è mortale», ha detto Salvini, ricordando che nel 2022 sono stati 3.120 i morti sulle strade «concentrati nel fine settimana, e molti dovuti alla distrazione, spesso legata all'uso del telefonino mentre si guida».

