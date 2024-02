Arrivano i primi 400 mila euro per il recupero di Casa Bucelli 

Arrivano i primi quattrocentomila euro per restaurare e mettere a disposizione della comunità l’antica Casa Buccelli, una casa padronale di grande pregio che è stata donata al Comune quattro anni fa. La somma è stata messa a disposizione dalla Regione. Oltre ai 400 mila euro per Casa Buccelli (il progetto complessivo è da un milione e 800 mila euro) sono stati messi a disposizione anche 600 mila euro per la messa in sicurezza del territorio, 200 mila euro per la manutenzione straordinaria delle scuole medie ed elementari e 450 mila per il progetto “percorsi d’acqua”.

Nuovi finanziamenti per un totale di un milione e 700 mila euro che hanno portato - come ha spiegato in Aula l’assessore al Bilancio Alberto Fundoni - ad aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici e apportare una modifica al bilancio di previsione. Grazie alle somme introitate si potrà dunque avviare la ristrutturazione di Casa Buccelli per trasformarla in un polo culturale nel cuore del paese e - queste sono le intenzioni dell’amministrazione comunale - in un centro di attività legate al turismo attivo. L’immobile risale alla metà del 1800 e si trova in via Garibaldi, in pieno centro storico. Ha una superficie complessiva di quasi cinquecento metri quadrati, compreso l’ampio cortile. Al piano terra ci sono due vani, altre tre camere al primo piano mentre all’esterno le pareti sono in pietra.

