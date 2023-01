«Arrivano i primari, ospedale salvo» 

Un primario per il Pronto soccorso del San Marcellino e uno per la Chirurgia. È la nuova organizzazione dell’ospedale che l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria ha prospettato al sindaco di Muravera Salvatore Piu nel corso di un incontro che si è tenuto a Cagliari, poco dopo il vertice tra lo stesso assessore e i sindaci del Sarrabus e del Gerrei. Piano (ancora piuttosto generico) che Piu ha reso pubblico nel corso dell’ultimo Consiglio comunale con una precisazione importante: «Qualsiasi decisione sul futuro del San Marcellino deve essere condivisa e messa nero su bianco dall’azienda sanitaria. Noi sindaci in blocco abbiamo bocciato l’atto aziendale. Nei prossimi giorni inviterò il manager Marcello Tidore in Consiglio per confrontarci e modificare l’atto». Un atto aziendale che è stato respinto «soprattutto - aggiunge Piu - perché non siamo stati coinvolti come invece prevede proprio l’articolo 3 dello stesso atto aziendale».

Le richieste

Diverse le modifiche da apportare all’atto aziendale. Oltre al primario per il Pronto soccorso e per la Chirurgia, c’è da indicare la presenza del reparto Dialisi (al momento non risulta), di una struttura semplice di Oncologia, di una struttura complessa di Medicina (lungodegenza) e l’inserimento del Pronto soccorso all’interno della rete dell’emergenza-urgenza Areus (adesso fa riferimento al Santissima Trinità). «Se i termini sono questi - spiega Piu - stiamo partendo da una buona base. La struttura complessa di Chirurgia, ad esempio, prevede un primario che arriverà coi suoi assistenti. Mi risulta che ci sia già un certo interesse per questo incarico». Inoltre «la presenza di un Pronto soccorso con un primario si porta dietro i servizi come la radiologia ed il laboratorio, presenza che altrimenti verrebbe compromessa». Il primo cittadino ringrazia gli altri sindaci «che inviterò in Consiglio comunale quando ci sarà Tidore» ma non risparmia una piccola frecciatina: «Io mi sono dimesso dal distretto sanitario quando è stato nominato un solo pediatra per dieci Comuni. Dove erano gli altri?». Non c’è spazio, però, per le polemiche. Serve la massima unità per difendere la sanità nel Sarrabus e nel Gerrei «e mi sembra che adesso ci sia, proseguiamo con questo metodo. Un grazie all’assessore Doria per la disponibilità».

Gli interventi

Dai banchi della minoranza Gianfranco Sestu chiede ai sindaci «di alzare ancora di più la voce, se necessario, sempre con delle proposte». La consigliera Francesca Mattana ricapitola tutte le modifiche che dovrebbero essere introdotte nell’atto aziendale: «Sono come San Tommaso, credo quando vedo». Non resta che attendere l’incontro con il manager Marcello Tidore, probabilmente già nel corso della prossima settimana.