Arrivano i ponti per attraversare il Rio Piras in sicurezza 

Arrivano i tanto attesi ponti sul Rio Piras che, tra meno di dieci giorni, potrà essere attraversato dai pedoni senza rischi. Oggetto di innumerevoli discussioni nei Consigli comunali tra maggioranza e minoranza nelle ultime due amministrazioni ma anche tra i gonnesi che, all’inizio incuriositi e poi stanchi delle attese, si chiedevano quando avrebbero potuto utilizzarli senza guadare il fiume che, soprattutto in inverno, è impraticabile.

Ieri sono stati sistemati i primi attraversamenti in via Su Forrasceddu. Il sindaco Andrea Floris però non si sbilancia sui tempi: «Spero bastino dieci giorni, monitoreremo i lavori che comunque devono esser fatti bene. Non si tratta solo di poggiare i ponti ma anche di occuparsi dell’installazione delle passerelle e dell’illuminazione». Gli attraversamenti sono stati ristudiati diverse volte a causa di problemi in corso d’opera e per l’aumento dei costi delle materie prime. «È stato difficile portare avanti questo progetto, ereditato dalla vecchia amministrazione, a causa degli aumenti dei costi dopo il Covid. Nonostante un avanzo di bilancio, abbiamo dovuto cercare ulteriori risorse poiché mancavano altri 300mila euro. Alla fine ci siamo riusciti ed è motivo d’orgoglio. Soprattutto mi rende felice sapere che i cittadini non dovranno più allungare il loro percorso e potranno attraversare in maniera più semplice e sicura».

